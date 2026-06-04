El Tribunal Supremo de España acaba de confirmar que compensar a un hijo con bienes por cuidar a sus padres puede ser completamente legal, pero también puede convertirse en una fuente de conflictos familiares y judiciales si no se hace correctamente.

La clave está en la documentación y en la proporcionalidad entre el esfuerzo y lo recibido.

Qué dice el Tribunal Supremo

El fallo 637/2026 del Supremo resolvió que la transmisión de bienes de un padre a su hija constituía un contrato válido de alimentos y no una donación encubierta.

El Tribunal Supremo de España determinó que los hijos tienen derecho a recibir una compensación por cuidar a sus padres antes de morir. Freepik

El tribunal valoró la asistencia continuada y la proporcionalidad entre los cuidados prestados y los bienes recibidos, y rechazó la impugnación del resto de los herederos.

Sin embargo, el Código Civil no reconoce de forma automática el derecho de los hijos a recibir una compensación económica por cuidar a sus padres.

Solo cuando los cuidados superan la ayuda familiar ordinaria, como en el caso de quienes dejan su empleo para dedicarse por completo a un progenitor, puede existir una compensación legítima.

La prueba documental lo es todo

Que una compensación sea reconocida como válida o sea calificada como donación encubierta depende en gran medida de la documentación.

Los jueces valoran la duración e intensidad de los cuidados, el nivel de dependencia del progenitor y la existencia de contratos, transferencias o documentos que respalden la voluntad de compensar.

Los acuerdos verbales o informales aumentan el riesgo de conflicto.

La Justicia lo confirmó: los hijos que cuidaron a sus padres antes de morir podrán acceder a una compensación económica en este país. ChatGPT

Además, el tratamiento fiscal es distinto según se trate de una donación o un pago por servicios, y la autoridad tributaria puede recalificar la operación si detecta una entrega gratuita, lo que puede derivar en sanciones.

“Resulta especialmente importante no improvisar este tipo de transmisiones patrimoniales y contar con asesoramiento previo”, advierte Manuel Hernández García, director del Bufete Vilches Abogados.