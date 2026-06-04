La empresa de soluciones contables CONTPAQi y el banco Banorte estrecharon una colaboración que eficienta los procesos contables de la empresa al integrar automáticamente la información financiera dentro del flujo contable y fiscal.

Esta iniciativa permite que los movimientos bancarios –ingresos y egresos– de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que tengan una cuenta Banorte, estén disponibles de manera diaria dentro del sistema de CONTPAQi Bancos. Así, se elimina la dependencia de descargas manuales a fin de mes, conciliaciones tardías y procesos operativos fragmentados.

El resultado es una operación más ágil, precisa y alineada con las exigencias fiscales de las PyMEs. Las cuales podrán operar con mayor control, seguridad y trazabilidad, asegura la compañía contable y fiscal que recientemente recibió el distintivo Hecho en México y que actualmente cuenta con más de 1.2 millones de empresas usuarias en el país.

“Desde hace más de cuatro décadas en CONTPAQi impulsamos la evolución de la contabilidad en México. Hoy, junto a Banorte, fortalecemos esta visión al llevar esa conexión a un nuevo nivel de integración y oportunidad, para que operen con mayor claridad, agilidad y confianza. Porque cuando la información fluye de forma simple y oportuna, también se construye tranquilidad y crecimiento para las PyMEs que todos los días hacen empresa en nuestro país”, destacó René Martín Torres Fragoso, cofundador y presidente de CONTPAQi durante su evento Profit 2026.Esta colaboración permite automatizar la conciliación bancaria y optimizar los procesos contables, sin depender de cargas manuales o descargas de estados de cuenta y sin compartir datos bancarios con CONTPAQi o con terceros y sin accesos a sus sistemas.“La contabilidad y tu banco no deberían operar en momentos distintos. Cuando la información fluye de forma diaria y segura, las empresas ganan claridad, confianza y capacidad de reacción. Esta colaboración responde a una necesidad real del mercado: operar con información oportuna y sin fricciones, facilitando la toma de decisiones a los emprendedores y empresarios”, afirmó Marlene García, directora general de CONTPAQi en el marco del mismo evento.

“La vinculación entre la banca y la contabilidad es fundamental para lograr una gestión más eficiente, transparente y confiable. La colaboración con CONTPAQi acerca a las PyMEs herramientas que les permiten integrar su operación financiera con sus procesos contables, facilitando el control y el cumplimiento en un entorno de negocios cada vez más complejo”, agregó Jorge Zenteno, director general adjunto de Banca PyME de Banorte.

Ambas organizaciones aseguraron que al ofrecer integración, automatización y seguridad en un solo entorno, trabajan en conjunto para impulsar el crecimiento de las PyMEs en México.