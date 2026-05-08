En una entrevista con La Nación a finales de 2025, el psicólogo y experto en biohacking Marcos Apud explicó que muchos problemas vinculados al cansancio, el estrés y la falta de claridad mental están relacionados con hábitos cotidianos que interfieren con los ritmos biológicos naturales del cuerpo. Según el autor de Neurolongevidad, dormir con el sistema digestivo en reposo permite que el organismo concentre sus esfuerzos en los procesos de recuperación nocturna, mejorando la calidad del sueño y el bienestar general. Apud sostiene que uno de los cambios más simples y efectivos consiste en adelantar la cena y evitar acostarse inmediatamente después de comer. El especialista recomienda dejar pasar al menos tres horas entre la última comida y el momento de dormir, con el objetivo de facilitar los procesos metabólicos y favorecer un descanso más profundo. De acuerdo con su enfoque, cuando el cuerpo no debe dedicar energía a la digestión durante la noche, puede enfocarse mejor en funciones relacionadas con la reparación celular y la recuperación física. El psicólogo explica que gran parte del bienestar depende de respetar los llamados ritmos circadianos, es decir, los ciclos biológicos que regulan el sueño, la actividad hormonal y los niveles de energía. Por eso, recomienda organizar las tareas cognitivas más exigentes en las horas de mayor activación del organismo y reducir estímulos artificiales durante la noche. Entre los factores que más alteran el descanso menciona la exposición prolongada a pantallas y a la luz azul antes de dormir, ya que esto puede interferir con la producción natural de melatonina. Dentro de las prácticas que considera más útiles para mejorar la calidad de vida, Apud menciona el ayuno intermitente, las duchas frías, la reducción del estrés y una mejor higiene del sueño. También aconseja evitar el exceso de líquidos en la última hora del día y mantener rutinas estables para dormir y despertar. El especialista remarca que estos cambios no buscan únicamente prolongar la vida, sino aumentar la energía, la capacidad de recuperación y el bienestar físico y mental a largo plazo. Para él, pequeños ajustes pueden generar efectos significativos sobre la salud integral y el envejecimiento saludable.