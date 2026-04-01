La nuez pecana es un fruto seco rico en ácidos grasos insaturados, fibra, fitoesteroles y antioxidantes como la vitamina E y los polifenoles. Estudios recientes han documentado cómo su consumo puede tener efectos positivos en órganos clave como el hígado y el corazón, además de contribuir a la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Estos componentes no solo mejoran el perfil nutricional de los alimentos en los que se incorpora, sino que también ofrecen protección celular frente al daño oxidativo. El consumo regular de nuez pecana ha sido vinculado a la disminución de los niveles de colesterol LDL —el llamado “malo”— y al mantenimiento o aumento del colesterol HDL, el “bueno”. Este efecto se atribuye principalmente a sus aceites de buena calidad, en especial los ácidos grasos insaturados, que ayudan a mantener las arterias limpias y favorecen la circulación sanguínea. Además, contribuye a regular el nivel de grasas en la sangre, reduciendo los triglicéridos, un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares. De esta forma, incorporar este fruto seco a la dieta representa una estrategia concreta para cuidar la salud del corazón. El hígado, órgano encargado del procesamiento de lípidos y la desintoxicación de compuestos, también se ve beneficiado. Investigaciones colaborativas entre el CIAD y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez encontraron que los extractos de nuez pecana regulan los niveles de triglicéridos y promueven la actividad de enzimas antioxidantes en modelos animales, lo que apoya el metabolismo de las grasas y contribuye a la protección hepática. Más allá de su impacto en el perfil lipídico, la nuez pecana destaca por su acción antioxidante atribuida a los polifenoles y la vitamina E, compuestos que ayudan a ralentizar el estrés oxidativo, responsable de la degeneración celular y el envejecimiento prematuro. Estudios recientes también han documentado efectos antiobesidad, mejoras en la sensibilidad a la insulina y un potencial anticancerígeno asociado a la presencia de polifenoles. El fruto puede añadirse fácilmente a ensaladas, productos de panadería y bebidas tipo yogur, aportando sabor, textura y un complemento nutricional importante, especialmente en lo que respecta a lípidos que no aportan los vegetales. Para que la nuez pecana ejerza sus beneficios funcionales y nutracéuticos, es fundamental consumirla con moderación y dentro de una dieta equilibrada. Los expertos recomiendan acompañar su ingesta con la práctica regular de actividad física, como parte de un plan de alimentación saludable que contribuya a la prevención de enfermedades crónicas.