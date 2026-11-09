La 24.ª edición del DLE también incorpora términos como “superbacteria” y “enjambre sísmico”, suma los nombres de varios dinosaurios y corrige una de las acepciones de “raza”.

La Real Academia Española (RAE) modificó la definición de “vida” en la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), presentada el pasado 30 de octubre.

La primera acepción de la palabra dejó atrás una redacción muy general y ahora describe la vida con términos de la ciencia, como organismos, metabolismo y ADN .

El cambio ya se puede consultar en la versión en línea del diccionario. Además, el artículo “vida” se reorganizó: las 18 definiciones que recogía ahora se distribuyen en siete acepciones principales.

¿Qué decía antes el diccionario sobre la vida?

Hasta ahora, la primera acepción definía la vida como una “fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee”. Otra de las acepciones la describía como “energía de los seres orgánicos”, una fórmula que mucha gente consideraba más filosófica que científica.

La propuesta de cambio llegó a la Academia en 2024, enviada por el bioquímico Carlos Briones. La defendieron ante la institución el paleontólogo José María Bermúdez de Castro y el físico José Manuel Sánchez Ron.

Briones celebró la actualización y la calificó como una “definición más correcta y con un enfoque claramente científico ”.

Por lo pronto, la palabra más cotidiana del español ya tiene una definición más cercana a lo que explica la biología. Magnific

¿Qué dice ahora la definición de “vida” en el diccionario?

La nueva primera acepción presenta la vida como una propiedad de los organismos, gracias a la cual son capaces de:

intercambiar materia y energía;

mantener una organización interna mediante su propio metabolismo, y

reproducirse gracias a una molécula heredable, el ADN.

El propio diccionario acompaña esta acepción con un ejemplo muy sencillo: “Las piedras no tienen vida”. La siguiente acepción conserva el sentido cotidiano de la palabra: animación, viveza o vitalidad de algo o de alguien, como cuando se dice que un pueblo tiene mucha vida en verano.

La 24.ª edición del DLE también incorpora términos como “superbacteria” y “enjambre sísmico”, suma los nombres de varios dinosaurios y corrige una de las acepciones de “raza”.