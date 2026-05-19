Alarma internacional por Tercera Guerra Mundial | La potencia militar que teme ser atacada por Rusia y no es Estados Unidos.

En una entrevista con la Segunda Cadena de la Televisión Alemana, el cancille aleman Friedrich Merz advirtió que una rendición ucraniana no pondría fin a la agresión rusa, sino que la redirigirá hacia otras naciones.

“Pasado mañana sería otro el país agredido y más tarde nos tocaría a nosotros”, sostuvo el líder de un país con la memoria viva de las dos guerras mundiales. El funcionario señaló a Alemania como un eventual objetivo.

Alemania rechazó firmar una paz a cualquier costo

Merz fue categórico al indicar que Alemania buscará que la guerra termine cuanto antes, pero no a costa de la capitulación ucraniana.

Alemania teme ser atacada si se desata una Tercera Guerra Mundial.

Sus declaraciones se dieron lugar un día antes del vencimiento del primer plazo establecido por el presidente estadounidense Donald Trump para un encuentro entre los mandatarios de Rusia y Ucrania, cuyo objetivo es abrir el camino a conversaciones de paz.

El canciller reconoció no abandonar las esperanzas, pero también admitió no hacerse ilusiones sobre un desenlace próximo.

Alemania quiere ofrecer garantías de seguridad en caso de un alto al fuego.

Alemania descartó enviar tropas a Ucrania

Ante la consulta sobre si Alemania enviaría soldados a combatir junto a Ucrania, Merz fue claro al indicar que esa posibilidad no está sobre la mesa. El foco actual, explicó, está puesto en ofrecer garantías de seguridad en caso de un alto al fuego. Según el canciller, solo una vez alcanzado ese punto podrán plantearse otras formas de compromiso.