La crisis del sistema de salud en Colombia sumó un nuevo capítulo luego de que la Contraloría General de la República emitiera una fuerte advertencia sobre el deterioro que presentan varias EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. El ente de control aseguró que, lejos de mejorar, muchas entidades muestran un empeoramiento financiero, operativo y en la atención a los afiliados. El pronunciamiento se da en medio de las crecientes denuncias de usuarios por retrasos en citas médicas, demoras en procedimientos y falta de entrega de medicamentos. Según la Contraloría, el panorama actual pone en riesgo la continuidad de los servicios para millones de colombianos afiliados al sistema. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, afirmó que las intervenciones realizadas hasta ahora no han logrado corregir los problemas estructurales de las EPS y, por el contrario, persisten condiciones críticas que afectan directamente a clínicas, hospitales y pacientes. Dentro del informe entregado por el organismo aparecen varias de las EPS más importantes e intervenidas del país. Entre ellas están Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS. El caso que más preocupación genera es el de Nueva EPS, considerada actualmente la entidad con mayor número de afiliados en Colombia, con cerca de 11,6 millones de usuarios. La Contraloría advirtió que Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados correspondientes a 2024 y 2025, una situación que, según explicó, impide validar completamente la información contable reportada por la entidad. Además, el organismo detectó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y otros $13,6 billones relacionados con anticipos pendientes de legalización. Uno de los puntos más delicados del informe tiene que ver con el crecimiento acelerado del endeudamiento de varias EPS bajo intervención. De acuerdo con los datos entregados por la Contraloría, Coosalud pasó de tener obligaciones cercanas a $1,88 billones en 2024 a superar los $6,34 billones en 2025. Este incremento, según el organismo, agrava las deudas con hospitales, clínicas y demás prestadores de salud. En el caso de Famisanar, el deterioro financiero también encendió las alarmas. El indicador de endeudamiento pasó de niveles considerados aceptables a una condición crítica, reflejando un aumento considerable del riesgo económico de la entidad. Savia Salud también presentó un incremento importante en sus niveles de endeudamiento, pasando de 4,41 a 11,73, cifra que evidencia el deterioro patrimonial que atraviesa la EPS. La Contraloría sostuvo que varias de estas entidades mantienen patrimonios negativos y resultados operacionales desfavorables, lo que limita seriamente su capacidad de garantizar una atención adecuada y oportuna a los usuarios. El informe también puso la lupa sobre uno de los reclamos más frecuentes de los colombianos: las dificultades para acceder a medicamentos y servicios médicos. Según el ente de control, las EPS intervenidas presentan niveles críticos en la entrega oportuna de medicinas, situación que ha provocado un aumento de inconformidades entre los afiliados. Las demoras en autorizaciones, asignación de citas y entrega de tratamientos aparecen hoy entre las principales causas de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) registradas en el sistema de salud. Además, la Contraloría alertó que ninguna de las EPS bajo intervención cumple completamente los fallos de tutela relacionados con el derecho a la salud. Uno de los casos más delicados es el de Emssanar, entidad que apenas alcanzaría un cumplimiento del 4,48% en tutelas relacionadas con atención médica y acceso a servicios. Las cifras de inconformidad de los usuarios también reflejan la gravedad de la crisis. Según el balance entregado por la Contraloría, durante 2025 se registraron más de 2 millones de Peticiones, Quejas y Reclamos en el sistema de salud colombiano. En total, el organismo reportó 2.061.661 PQR, lo que representa un incremento del 27,4% frente al año anterior. Nueva EPS encabezó la lista de entidades con más reclamaciones, acumulando 518.211 casos. Le siguieron Salud Total, con 276.010, y Sanitas, con 265.896 reportes. La mayoría de las quejas estuvieron relacionadas con falta de medicamentos, retrasos en citas médicas y barreras para acceder a tratamientos. Ante el panorama detectado, la Contraloría anunció que convocará una mesa de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS intervenidas para revisar los hallazgos y exigir medidas urgentes. El organismo insistió en que existe una amenaza real sobre la sostenibilidad financiera del sistema y sobre la continuidad del servicio para millones de usuarios en Colombia. Además, pidió fortalecer las acciones de vigilancia y control para evitar que la crisis siga profundizándose en las entidades que actualmente están bajo intervención estatal.