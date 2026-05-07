Mantener el inodoro limpio y las tuberías libres de obstrucciones no siempre requiere productos químicos costosos. Un método tan antiguo como accesible recupera terreno entre especialistas en mantenimiento del hogar: verter sal de mesa en el sanitario antes de dormir. De acuerdo con investigaciones publicadas por la National Library of Medicine, el cloruro de sodio crea un ambiente osmótico que dificulta la proliferación de bacterias en zonas húmedas, sin dañar el esmaltado de la cerámica ni liberar fosfatos nocivos al ambiente. Los beneficios actúan en varios frentes. Primero, previene el sarro: la sal interactúa con los minerales del agua dura antes de que los depósitos de calcio y magnesio se solidifiquen, algo documentado por el portal especializado The Spruce. También actúa sobre los residuos orgánicos acumulados en el sifón, previniendo obstrucciones menores, y neutraliza los olores que emanan de las cañerías sin necesidad de fragancias artificiales. La clave está en el tiempo de exposición. Los expertos recomiendan verter una taza de sal directamente en el inodoro justo antes de dormir, sin usar el baño hasta la mañana. Para potenciar el efecto, puede combinarse con bicarbonato de sodio, que añade acción efervescente y desengrasante. La frecuencia ideal es una vez al mes, o cada quince días en zonas de agua con alta concentración de minerales. Según el Good Housekeeping Institute, este tipo de mantenimiento preventivo reduce la necesidad de intervenciones profesionales por obstrucciones de sedimentos. Costo casi nulo, impacto ambiental mínimo y sin conocimiento técnico requerido.