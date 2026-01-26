El kimchi, el tradicional acompañamiento fermentado de la gastronomía coreana conocido por sus propiedades probióticas, podría tener beneficios adicionales para la salud inmunológica.

Un estudio publicado en la revista Science of Food sugiere que este alimento contribuye a mantener el equilibrio del sistema inmunitario, fortaleciendo las defensas sin generar reacciones inflamatorias perjudiciales.

La nueva investigación representa una de las primeras investigaciones en examinar los efectos inmunológicos del kimchi a nivel de células individuales , según indicaron los responsables del trabajo.

Cómo fue la investigación sobre los veneficios de consumir kimchi

Para realizar la investigación, los científicos monitorearon a 39 adultos con sobrepeso durante un período de 12 semanas. Los participantes fueron divididos en tres grupos de 13 personas cada uno: un grupo recibió placebo, mientras que los otros dos consumieron kimchi en polvo elaborado mediante fermentación natural o fermentación con cultivo iniciador.

Cuáles son los benficios del kimchi

Al concluir el período de estudio, los investigadores examinaron las células inmunitarias sanguíneas de los participantes mediante secuenciación de ARN unicelular, una técnica genética que permite rastrear el comportamiento de células inmunitarias individuales.

Los probióticos son alimentos que contienen microorganismos vivos, como el kimchi.

Los resultados mostraron que quienes consumieron kimchi presentaron mayor actividad en las células presentadoras de antígenos, responsables de identificar bacterias y virus y alertar a otras células del sistema inmune. Además, se observó un equilibrio más favorable en las células T CD4+, que desempeñan funciones tanto en la protección corporal como en la regulación de las respuestas inmunitarias.

Estos hallazgos indican que el kimchi no simplemente estimula el sistema inmunitario, sino que facilita respuestas apropiadas cuando son necesarias sin provocar inflamación innecesaria.

El método de fermentación influye en la efectividad

El estudio determinó que la técnica de fermentación resulta relevante. Ambas versiones de kimchi contribuyeron al equilibrio inmunitario, sin embargo, el kimchi fermentado con cultivo iniciador mostró efectos más pronunciados, incluyendo mejor detección de antígenos y reducción del exceso de señalización inmunitaria.

“Nuestra investigación ha demostrado por primera vez en el mundo que el kimchi tiene dos efectos simultáneos diferentes: activar células de defensa y suprimir la respuesta excesiva”, declaró el Dr. Woo Jae Lee, director del estudio en el Instituto Mundial de Kimchi.

El investigador anunció planes para expandir la investigación internacional sobre el kimchi y las bacterias del ácido láctico en relación con la salud inmune y metabólica.

Los investigadores afirman que estos descubrimientos respaldan la reputación del kimchi como alimento funcional con beneficios para la salud más allá de la nutrición básica, abriendo posibilidades para futuras investigaciones sobre su papel en enfermedades inmunológicas y respuestas a vacunas.