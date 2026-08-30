La combinación de cáscara de naranja y clavo de olor hervidos se convirtió en un recurso casero cada vez más utilizado en los hogares. Es una alternativa económica y sencilla que permite perfumar los ambientes, reducir malos olores y generar una sensación de frescura, sin recurrir a productos con químicos fuertes.

Además de dejar un aroma agradable, esta preparación puede ayudar a disimular olores persistentes, como los provocados por frituras o humedad, especialmente en habitaciones y espacios poco ventilados.

Propiedades y usos en el hogar

La mezcla de cáscara de naranja y clavo de olor se caracteriza por su aroma intenso y agradable, por lo que puede utilizarse como un ambientador natural para el hogar. Los aceites esenciales presentes en la cáscara de los cítricos ayudan a disminuir olores persistentes, como los de la cocina, el tabaco o la humedad, mientras que el clavo aporta una fragancia cálida y especiada que complementa la preparación.

Hervir cáscara de naranja y clavo de olor: para qué sirve y por qué lo recomiendan en el hogar

Otro de los usos habituales está relacionado con el control de insectos. El olor que desprende esta preparación puede ayudar a ahuyentar mosquitos, sin recurrir a aerosoles químicos. También suele emplearse durante tareas de limpieza ligera para aportar sensación de frescor y como recurso para acompañar momentos de relajación gracias a su perfume cálido y envolvente.

¿Cómo prepararlo en casa?

Para preparar esta mezcla se necesita la cáscara de dos o tres naranjas y entre cinco y diez clavos de olor enteros. Primero se lavan bien las naranjas antes de pelarlas para evitar residuos de suciedad o cera. Luego se colocan las cáscaras en una olla con agua y se añaden los clavos

Hervir cáscara de naranja y clavo de olor: para qué sirve y por qué lo recomiendan en el hogar Fuente: IA

A continuación, hay que llevar la mezcla a hervor a fuego bajo durante unos minutos hasta que el aroma se libere en el ambiente. En este punto, lo ideal es dejar la olla destapada para que el vapor se distribuya por la casa. También se puede pasar el líquido a un frasco o difusor, siempre dejando que enfríe antes, para utilizarlo como aromatizante natural.