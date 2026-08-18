El atún enlatado se presenta como una fuente accesible de proteínas y ácidos grasos omega-3, lo cual motiva su inclusión en la alimentación de millones de familias. En efecto, se considera que el atún enlatado proporciona una alternativa económica y asequible para aquellos hogares donde el pescado fresco no es económicamente viable. Es esencial conocer la calidad de este producto y los aditivos que la industria puede incluir.

Un consumo inadecuado del atún, ya sea debido a productos adulterados o mal etiquetados, puede tener repercusiones negativas en la salud, así como propiciar el engaño comercial. En consecuencia, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, llevó a cabo un estudio en 2024, analizando 52 productos con el fin de corroborar el cumplimiento normativo y salvaguardar a los consumidores.

Marcas de atún desaprobadas por la Profeco

Marina Azul Premium (sólido en agua): No cumple; rebasó el límite de hojuelas permitido para denominarse “sólido”.

Great Value (trozos en agua): Rebasó el 30% de hojuelas permitido para presentarse como trozos.

Golden Hills (atún en trozos aceite con agua): Declaración incorrecta del medio de cobertura; dice “aceite con agua” pero es “agua con aceite”.

Marina Azul Premium (sólido aceite oliva extra virgen): No cumple presentación; excede proporción de hojuelas.

Dolores Premium (sólido aceite de oliva): Presentó sello de cumplimiento de NOM-235 sin comprobar documentalmente su uso.

El estudio aplicó la NOM-235-SE-2020, que regula denominación, etiquetado, presentación y límites de soya. Algunas marcas infringieron estas reglas, desde proporciones indebidas de hojuelas hasta declaraciones incorrectas.

Las fallas detectadas son consideradas engaños al consumidor, pues alteran la percepción del contenido real del producto y violan los parámetros oficiales de calidad establecidos por la Profeco.

Marcas de atún recomendadas por Profeco

Agromar (sólido en aceite de oliva): Cumple masa drenada, sin soya y con buena proteína.

Dolores Premium (sólido en agua): Cumple composición y proteína sin soya añadida.

Yurrita (sólido sin piel en aceite de oliva): Cumple masa drenada, presentación y calidad del medio de cobertura.

Calmex (sólido aceite oliva extra virgen): Cumple con etiquetado y presentación.

El Velero Ortiz (sólido en aceite de oliva): Cumple normatividad y presenta proteína elevada.

Aunque varias marcas incumplieron, la Profeco identificó productos que sí respetan masa drenada, presentación, proteína y etiquetado conforme a la NOM-235, garantizando calidad adecuada.

Estas opciones de atún enlatado del supermercado ofrecen contenido íntegro, etiquetado transparente y proteína acorde con lo declarado, convirtiéndose en alternativas seguras para quienes buscan atún confiable en supermercados.