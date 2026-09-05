Oficial y confirmado | Profeco multará con más de 8,000 pesos a los negocios que engañen con precios o promociones falsas.

En esta noticia Profeco intensifica acciones contra la publicidad engañosa y las promociones fraudulentas

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ha confirmado su facultad para sancionar a los establecimientos que engañen a los consumidores mediante precios falsos, promociones no cumplidas o publicidad engañosa. Las multas pueden superar los 8,000 pesos en aquellos casos donde persista la infracción detectada por la autoridad.

Conforme al artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, esta dependencia tiene la autoridad para aplicar medidas de apremio y sanciones económicas. Las multas iniciales rondan desde 205 hasta más de 20,000 pesos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Adicionalmente, si el establecimiento persiste en su conducta irregular tras una advertencia oficial, Profeco podrá imponer nuevas multas por cada día que continúe el incumplimiento.

El monto actualizado para estas sanciones adicionales asciende a 8,232.13 pesos diarios.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Profeco intensifica acciones contra la publicidad engañosa y las promociones fraudulentas

La legislación también faculta a Profeco para implementar medidas precautorias cuando se comprometa la economía o seguridad de los consumidores. Entre tales medidas se incluyen la suspensión de la comercialización de productos, la colocación de sellos de advertencia y el retiro de mercancía del mercado.

Las autoridades tendrán la capacidad de actuar particularmente en situaciones vinculadas con el incumplimiento de ofertas, la alteración de precios exhibidos, ventas condicionadas y prácticas comerciales abusivas.

La intención es prevenir afectaciones colectivas y fortalecer la protección al consumidor en todo el país.

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Comerciantes y consumidores: qué deben tener en cuenta ahora

Los comerciantes están obligados a respetar los precios que han sido anunciados, a cumplir con las promociones ofrecidas y a evitar cualquier forma de publicidad que pueda inducir al error. En caso de incumplimiento, la Profeco se reserva el derecho de iniciar procedimientos administrativos y de imponer sanciones económicas progresivas hasta que la irregularidad sea subsanada.

Por otro lado, los consumidores poseen el derecho de denunciar promociones falsas, cobros que difieran de los exhibidos o la entrega de información engañosa. La Profeco puede intervenir con el fin de exigir el cumplimiento de las ofertas y de aplicar las medidas que la ley vigente contempla.