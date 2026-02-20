La cadena de pizzerías propiedad de Yum! Brands es una más de las marcas que apuestan al potencial que supuestamente traerá el Mundial 2026 a jugarse en América del Norte en el verano de este año. De hecho, la cuenta regresiva hacia el máximo torneo del balompié global está transformando la estrategia de las grandes cadenas de comida en México. En este contexto, Pizza Hut estará expandiéndose con nuevas aperturas en puntos de alto flujo como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), anticipando un repunte extraordinario en la demanda. La compañía cerró 2025 con 10 nuevas unidades y proyecta al menos 15 adicionales en 2026. Con más de 300 restaurantes en el país y un modelo híbrido —mitad propios y mitad franquiciados— estima que durante los 40 días del Mundial la demanda podría incrementarse entre 15% y 20%, impulsada por el flujo de visitantes y el consumo asociado a los partidos. Las proyecciones coinciden con estimaciones de Deloitte, que calcula que el Mundial generará en México una derrama económica cercana a u$s 2,730 millones, equivalente a alrededor de 0.14% del PIB nacional. En particular, la consultora prevé que las ventas en sectores como alimentos y bebidas podrían aumentar hasta 30% durante junio y julio de 2026 en ciudades sede y zonas turísticas clave. Además, Deloitte estima que el gasto promedio de un visitante extranjero durante el torneo podría rondar los 700 dólares, triplicando el consumo habitual de un residente promedio, con un peso relevante en restaurantes, bares y establecimientos ubicados en nodos de conectividad. Ticketmaster México respaldó públicamente los nuevos lineamientos emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para regular la información y publicidad en la venta de boletos para conciertos masivos. El anuncio ocurre tras meses de presión pública y sanciones que exhibieron la polémica del modelo de precios dinámicos para entradas a espectáculos en el país. En enero, Profeco impuso una multa millonaria a Ticketmaster por irregularidades detectadas en la venta de boletos vinculados a conciertos de BTS, luego de miles de quejas de consumidores por cargos adicionales, cancelaciones y falta de claridad en la asignación de entradas. En el debate se escucharon quejas y críticas por la concentración del mercado, la opacidad en la distribución entre preventas y venta general, y la persistencia de bots y reventa especulativa. El asunto es relevante por el tamaño del negocio. El mercado de entretenimiento en vivo en México supera los u$s 5,000 millones anuales y mantiene tasas de crecimiento sostenidas, impulsado por conciertos y festivales que congregan a decenas de miles de asistentes. Frente a este contexto, el compromiso de Ticketmaster México de transparentar el precio total desde el inicio del proceso de compra, reforzar la visibilidad de términos y condiciones y blindar tecnológicamente sus sistemas será puesto a prueba. La FIBRA Macquarie salió de shopping en el norte del país con la compra de un enorme terreno en Tijuana. Se trata de una extensión de 124 hectáreas híper conectadas a redes de electricidad, caminos y cadenas de suministro... todo listo para explorar y explotar negocios en torno al nearshoring. Con ello, el fideicomiso (que reportó Fondos Ajustados de Operaciones récord en 2025) fortalece su banco de tierra en la frontera norte, uno de los mercados industriales más dinámicos del país. El predio cuenta con acceso a una subestación dedicada de 90 megawatts, lo que ubica a Macquarie en una posición privilegiada para desarrollar proyectos como un parque industrial de gran escala en una región donde la disponibilidad de energía se ha convertido en un factor crítico para atraer manufactura avanzada, logística y operaciones intensivas en electricidad. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) abrió una investigación sobre las reglas de origen del sector automotriz bajo el T-MEC, en la antesala de la revisión formal del acuerdo prevista antes de julio de 2026. La comisión evaluará cómo los requisitos —que exigen hasta 75% de contenido regional y umbrales salariales específicos— han impactado la producción, empleo y comercio en América del Norte. La industria automotriz es el dinamo industrial del comercio trilateral. En 2024, México exportó casi 2.7 millones de vehículos a Estados Unidos, casi 80% de sus envíos totales. En valor, las exportaciones automotrices mexicanas sumaron u$s 48,700 millones. En autopartes, México se consolidó como principal proveedor de EEUU, con envíos superiores a u$s 75,000 millones entre enero y noviembre de 2025. El superávit automotriz mexicano con su vecino del norte superó los 100,000 millones de dólares. Una eventual modificación a las reglas de origen representa un riesgo relevante para México. Si la administración Trump impulsa requisitos más estrictos de contenido regional o mayores exigencias salariales, podrían elevarse costos de producción y afectar la competitividad de las plantas instaladas en el país. También existe el riesgo de que armadoras opten por pagar arancel Nación Más Favorecida en lugar de cumplir con reglas más complejas, reduciendo el uso del T-MEC y alterando flujos comerciales. A la par de la exigencia de la ITC, cada vez más grupos piden que sí se revise el T-MEC bajo la premisa de que continúe siendo una historia de éxito comercial. En el último de estos casos, decenas de organizaciones agrícolas estadounidenses han pedido renovar el acuerdo por 16 años adicionales para evitar incertidumbre en sectores como maíz, soya y lácteos, lo que muestra que múltiples industrias dependen de la estabilidad del tratado.