La Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos confirmó que no se permitirán vuelos hacia Haití o alrededores hasta después de mitad de año, como método de prevención de ataques contra las aeronaves. Asimismo, las restricciones también alcanzan a los cruceros: actualmente ya están evitando el territorio haitiano dentro de sus recorridos y tanto Celebrity Cruises como Royal Caribbean cancelaron sus correspondientes paradas en zonas cercanas. El gobierno restringió los viajes hacia Haití hasta al menos el 3 de septiembre. Esta medida prohíbe que los aviones operen a menos de 3.048 metros de altura de Haití, según la información publicada por la FAA. El argumento que ofrece el gobierno se sostiene en la seguridad aérea, teniendo en cuenta el antecedente del incidente del vuelo Spirit Airlines que fue afectado por disparos en noviembre del 2024, dando como resultado un tripulante herido. La medida afecta a todos los aviadores tanto comerciales como civiles con un certificado de la FAA, a excepción de las aeronaves registradas en Estados Unidos que operen con aerolíneas extranjeras. Según un informe de la FAA, varias organizaciones terroristas extranjeras haitianas abrieron fuego en distintas ocasiones desde septiembre de 2025 contra aviones en zonas en las que no se permiten este tipo de operaciones dentro de Estados Unidos. La advertencia de viaje de Haití está en el nivel 4, siendo esta la puntuación más alta, por lo que se recomienda a los estadounidenses que no viajen hacia este destino. Según el Departamento de Estado, la clasificación se debe al riesgo de delincuencia, terrorismo, secuestros, disturbios y atención médica deficiente. Más allá del destino elegido, el Departamento de Estado aconseja a las personas que viajen al exterior que se inscriban en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP). Se trata de un servicio gratuito que brinda información actualizada y alertas sobre distintos países. Además, este sistema permite que las autoridades puedan comunicarse de manera más rápida y directa con ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia, lo que facilita la asistencia consular cuando es necesario.