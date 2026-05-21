Visa y Mastercard: si no pagas tu tarjeta de crédito, el banco puede embargar tu sueldo, tu cuenta bancaria y tus bienes.

Las amenazas de los despachos de cobranza generan pánico, pero en México el proceso legal tiene pasos obligatorios y existen bienes que nadie puede quitarte.

Cuál es el proceso para que los bancos puedan embargar bienes por deudas con la tarjeta de crédito

En México, para que una entidad financiera pueda embargar bienes por una deuda de tarjeta de crédito, primero debe presentar una demanda civil o mercantil ante un juzgado.

Luego, un juez debe emitir una orden y un actuario debidamente identificado tiene que notificar legalmente en el domicilio del deudor.

Las llamadas intimidatorias, los mensajes alarmantes y las visitas de cobradores no tienen ninguna validez judicial, por lo que no representan una amenaza legal real.

Qué ocurre antes de llegar a un tribunal

Si se deja de pagar la tarjeta la deuda crece por intereses moratorios y el historial crediticio en el Buró de Crédito se ve afectado negativamente. Con el tiempo, la cuenta puede pasar a un despacho de cobranza que intentará negociar una quita o descuento.

Las deudas en tarjeta de crédito pueden terminar en embargos de cuentas bancarias, bienes personales y hasta del sueldo. Imagen generada con Gemini IA

No existe un monto mínimo establecido para que el banco decida demandar, ya que cada institución evalúa si el juicio le resulta costeable. En cualquier caso, antes de llegar a tribunales siempre existe margen para llegar a un convenio de pago.

Qué bienes están protegidos por ley

A diferencia de un crédito hipotecario o automotriz, la tarjeta de crédito es una deuda sin garantía real, lo que convierte la demanda judicial en el último recurso del banco tras agotar las etapas de cobranza.

Además, la ley mexicana protege ciertos activos bajo el concepto de mínimo vital: ropa, camas y muebles básicos del hogar, herramientas y libros necesarios para el ejercicio de una profesión u oficio, y las prestaciones de seguridad social.

Visa y Mastercard: si no pagas tu tarjeta de crédito, el banco puede embargar tu sueldo, tu cuenta bancaria y tus bienes. ChatGPT

En la mayoría de los casos, el salario íntegro también está protegido.