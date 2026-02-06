La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmintió los rumores sobre un supuesto descuento del 50% en el recibo de luz para las personas adultas mayores que cuentan con una credencial Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). A continuación, te contamos los detalles. La Tarjeta INAPAM es una credencial oficial emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en México. En concreto, este documento está destinado a personas de 60 años o más, incluyendo tanto a ciudadanos mexicanos como a residentes extranjeros legales en México. Su propósito principal es facilitar a las personas adultas mayores el acceso a una variedad de beneficios, descuentos y servicios en múltiples establecimientos y entidades públicas. Entre los ámbitos más relevantes se encuentran: A través de un boletín oficial, el Gobierno de México hizo un llamado a las personas adultas mayores para que no se dejen engañar por información falsa que circula. El comunicado aclara categóricamente que "el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no tiene ningún convenio con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que no existe ningún descuento del 50% en el servicio con la credencial INAPAM“. Además, no se hizo ninguna mención a la posibilidad de aplicar este tipo de descuentos en las boletas de luz en el futuro, lo que indica que, al menos a corto plazo, el escenario se mantendría sin modificaciones. Es importante que los adultos mayores verifiquen siempre la información sobre supuestos beneficios a través de los canales oficiales para evitar fraudes o desinformación. La credencial INAPAM ofrece descuentos a los adultos mayores en servicios básicos como el pago de predial y agua, así como beneficios en alimentos, supermercados y establecimientos de comida. También permite acceder a precios preferenciales en farmacias, laboratorios, ópticas y servicios médicos. Además, incluye descuentos en actividades culturales, educativas y de entretenimiento, como museos, cursos, cines y teatros. A esto se suman beneficios en transporte público y foráneo, y promociones especiales en ropa, calzado y artículos para el hogar. Para conocer el Directorio de Beneficios 2026, los interesados pueden ingresar en: DIRECTORIO DE BENEFICIOS 2026 CON CREDENCIAL INAPAM | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | Gobierno | gob.mx