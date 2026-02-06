La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) recordó que llevar ciertos objetos prohibidos en el equipaje puede no solo retrasar el viaje, sino también desencadenar consecuencias más graves, como multas de hasta 17,000 dólares, arresto o incluso la cancelación inmediata de la visa americana. Asimismo, explicó que lo último puede ocurrir si el caso es referido a instancias penales, aunque aún no haya condena. Llevar armas de fuego cargadas o con acceso directo a munición -incluso si están por separado, pero al alcance del pasajero- se considera una violación grave de seguridad, según el portal oficial. Además, desde una actualización reciente, también se consideran armas los marcos, receptores y armas impresas en 3D. Todos estos elementos deben cumplir con los requisitos para ser transportados en equipaje facturado, dentro de contenedores duros con cerradura y previa declaración a la aerolínea. Si no se cumplen estas condiciones, el caso puede considerarse un delito federal. En tal situación, la persona puede ser arrestada y su situación legal se complica, incluso sin una condena. Además de las armas de fuego y municiones, la TSA prohíbe o restringe muchos otros objetos que suelen aparecer “por descuido” en el equipaje y que pueden traer problemas serios. Estos son los principales: Además de las multas económicas y el decomiso del objeto, llevar artículos prohibidos en el equipaje puede tener consecuencias migratorias. En casos considerados graves o reiterados, las autoridades de seguridad pueden notificar al Departamento de Estado, lo que abre la puerta a la suspensión o revocación de la visa estadounidense. Esto ocurre especialmente si se interpreta que hubo ocultamiento, falta de cooperación o riesgo para la seguridad aérea. Una vez registrada la infracción, el antecedente puede complicar futuros ingresos a Estados Unidos e incluso derivar en entrevistas adicionales o mayores controles en cada viaje. Si recibís una Notice of Violation emitida por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), es fundamental no subestimar la situación. Esta notificación implica que se detectó una infracción a las normas de seguridad aérea y abre varias opciones para el pasajero: pagar la multa correspondiente, solicitar una audiencia para impugnar la sanción o bien acogerse a un programa correctivo, en los casos en que la normativa lo permita. Cada alternativa tiene plazos específicos y consecuencias distintas, por lo que ignorar la notificación o no responder a tiempo solo agravará el problema y puede derivar en sanciones más severas. Por este motivo, la TSA insiste en la importancia de revisar minuciosamente el equipaje antes de viajar, tanto el de mano como el documentado, y declarar de manera correcta cualquier objeto que esté sujeto a regulación o restricciones. Elementos aparentemente inofensivos, como herramientas, líquidos, dispositivos electrónicos o ciertos artículos personales, pueden estar prohibidos o requerir un tratamiento especial según el tipo de vuelo y el destino. Una omisión, ya sea por desconocimiento o descuido, no solo puede traducirse en una multa económica que supere ampliamente el costo del pasaje aéreo, sino que también puede tener consecuencias migratorias. En casos graves o reiterados, el incumplimiento de las normas de seguridad puede afectar el historial del viajero y poner en riesgo su derecho a ingresar a Estados Unidos en futuros viajes.