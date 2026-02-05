Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó el panorama legal sobre los espectáculos con animales en un municipio del país. El fallo anuló una prohibición vigente y estableció un criterio obligatorio que impacta directamente en la regulación local. La decisión se tomó luego de que la autoridad municipal no corrigiera su normativa dentro del plazo constitucional otorgado previamente. Con ello, el máximo tribunal determinó que la restricción total carecía de validez jurídica por contradecir normas de mayor jerarquía. El criterio tiene efectos generales y redefine cómo deben convivir los reglamentos municipales con las leyes estatales. La resolución no elimina la regulación existente, pero sí cambia el marco bajo el cual pueden autorizarse estos espectáculos. La Suprema Corte anuló la prohibición contenida en el Reglamento de Bienestar Animal del Municipio de Tepic, Nayarit, al considerar que contravenía el principio de jerarquía normativa. El reglamento municipal prohibía de forma absoluta el uso de animales en tauromaquia, peleas de gallos y otros espectáculos. El tribunal explicó que estas disposiciones ya habían sido declaradas inválidas en una resolución previa, que ordenaba al Ayuntamiento modificar su normativa en un plazo determinado. Al no realizarse los cambios, el Pleno emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad, eliminando dichas fracciones del orden jurídico municipal. La Corte señaló que los reglamentos municipales deben ajustarse a las leyes estatales y no pueden contradecirlas. En este caso, la prohibición total chocaba con la legislación estatal vigente. El fallo de la Suprema Corte sobre espectáculos con animales se basó en que la Ley de Protección a la Fauna del Estado de Nayarit permite ciertas actividades bajo regulación. Entre ellas se encuentran: La prohibición municipal absoluta fue considerada inconstitucional porque excedía sus facultades y contradecía una norma estatal superior. Por ello, el tribunal determinó expulsar del marco jurídico local las fracciones impugnadas. El criterio con el que se fijó la decisión de la Corte Suprema sostiene que los municipios no pueden contradecir leyes estatales vigentes. Por esta razón, es que se elimina la prohibición absoluta de espectáculos con animales en Tepic. Cabe destacar que las actividades quedan sujetas a regulación estatal y permisos oficiales. En este contexto, la declaratoria tiene efectos generales, no solo para un caso particular.