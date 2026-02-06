El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha nuevas disposiciones para reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre los cambios más relevantes, se estableció que los conductores de vehículos particulares que cometan infracciones en carreteras federales y sean sancionados por la Guardia Nacional (GN) deberán cubrir las multas dentro de los plazos establecidos. De no hacerlo, el adeudo podrá ser catalogado como una deuda fiscal, lo que habilita al organismo a aplicar medidas adicionales. Esta situación puede derivar en sanciones económicas que van desde los 5,000 hasta los 17,000 pesos. Cuando una infracción de tránsito no se paga dentro del plazo establecido —que generalmente es de 30 días hábiles—, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha un procedimiento de cobranza coactiva. Este proceso contempla distintas acciones legales orientadas a recuperar el monto adeudado. En una primera instancia, el organismo público emite un requerimiento formal de pago en el que exige la liquidación inmediata de la deuda. Si el contribuyente no responde, el SAT puede avanzar con medidas más estrictas, entre ellas la solicitud de embargo de bienes. Las sanciones posibles incluyen la inmovilización de cuentas bancarias y el embargo del vehículo vinculado a la infracción. En determinados casos, también puede aplicarse la suspensión de la licencia de conducir hasta que el adeudo sea regularizado. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, la Guardia Nacional está facultada para imponer sanciones por diferentes infracciones de tránsito. A continuación, se presentan algunas de las infracciones más comunes junto con las multas correspondientes: No usar el cinturón de seguridad. Las sanciones por esta infracción oscilan entre 20 y 25 veces el salario mínimo, es decir, entre 4,978.6 y 6,223.25 pesos.Circular sin placas de circulación. La multa en este caso varía entre 15 y 20 veces el salario mínimo, lo que se traduce en un rango de 3,733.95 a 4,978.6 pesos.Estacionarse en zonas prohibidas. Las multas por esta infracción pueden variar de 10 a 25 veces el salario mínimo, lo que equivale a un rango de 2,489.3 a 6,223.25 pesos.Exceso de velocidad. Las sanciones por conducir a una velocidad mayor a la permitida van de 50 a 70 veces el salario mínimo, es decir, entre 12,446.5 y 17,425 pesos. Los infractores tienen la posibilidad de obtener su línea de captura de manera sencilla. Para ello, pueden comunicarse al número 088 desde cualquier teléfono celular o ingresar a Guardia Nacional | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx). Esta herramienta facilita el proceso de acceso a la información sobre la multa correspondiente. Es importante destacar que existen beneficios para quienes realicen el pago en un periodo corto de tiempo. Si el infractor realiza el abono de la multa dentro de los primeros 15 días naturales a partir de la fecha de emisión de la sanción, se le aplicará un descuento sobre el monto total a pagar. Adicionalmente, el infractor puede acceder a un descuento extra del 25% en el total de la multa si decide aceptar la sanción impuesta y renuncia expresamente a su derecho de presentar una apelación o inconformidad.