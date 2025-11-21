Morena quiere eliminar el cobro de ISR en los pagos de los trabajadores de México

Morena impulsó una iniciativa para que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) deje de aplicarse al bono de puntualidad, a la prima de antigüedad y al pago por trabajar el Día del Trabajo. Estos ingresos, que actualmente aplican a retenciones, quedarían libres de impuestos si avanza la propuesta de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez.

La iniciativa ya se trata en la Cámara de Diputados y propone modificar directamente el artículo 93 de la Ley del ISR. De aprobarse, los trabajadores recibirían íntegros montos que actualmente se descuentan vía nómina . Según la legisladora, la medida busca “proteger el salario neto frente a la inflación y avanzar hacia una distribución más equitativa de la riqueza”.

Fuente: narrativas-mx

Conoce los detalles de esta propuesta y verifica si este beneficio te corresponde. Ten en cuenta las condiciones impuestas por el partido político.

¿Cuáles son las propuestas de Morena sobre los impuestos?

El partido propone añadir una fracción III Bis al artículo 93 para exentar por completo los siguientes ingresos:

El pago por laborar el Día del Trabajo.

Los estímulos por asistencia y puntualidad.

La prima de antigüedad.

La medida aplicaría siempre que estos conceptos estén previstos en la ley o en contratos colectivos, y no excedan los topes establecidos. De esta manera, beneficios como el bono de puntualidad o los pagos por años de servicio ya no sufrirían recortes por retenciones fiscales.

¿Qué beneficios tendrá eliminar los impuestos del aguinaldo?

La diputada sostiene que la iniciativa ayudaría a aliviar la presión que la inflación y el costo de la canasta básica ejercen sobre los salarios. Además, surge en medio del debate por el ISR aplicado al aguinaldo y de la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

La propuesta se presenta como una triple ventaja:

Mayor ingreso disponible para los trabajadores Impulso al consumo interno Avance hacia un sistema fiscal más equilibrado

Cabe señalar que la exención solo contempla el pago del 1 de mayo, día de descanso obligatorio. Otros feriados no están incluidos en la propuesta.

¿Qué impuestos se le descuenta a un trabajador?

Las retenciones de ISR pueden absorber hasta 30% del ingreso de un trabajador, lo que representa una carga significativa para la economía familiar. Por este motivo, Morena plantea excluir del impuesto conceptos que considera esenciales:

Puntualidad

Asistencia

Antigüedad

Pago del Día del Trabajo

Cabe destacar que la iniciativa podría tener un avance limitado, ya que fue presentada por una sola diputada y el periodo legislativo concluye el 15 de diciembre de 2025.