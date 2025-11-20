Los jubilados del IMSS ya no podrán cobrar doble pensión, según la Corte Suprema

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que marca un precedente para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El máximo tribunal determinó que los empleados del organismo no podrán cobrar doble pensión, correspondiente a la jubilación y pensión de vejez.

El criterio se sustenta en que ambas prestaciones corresponden al mismo derecho económic o, por lo que no deben considerarse beneficios independientes ni entregarse de forma acumulada. La resolución aclara que esta disposición no aplica a todos los asegurados del IMSS, sino únicamente a aquellos que, además de cotizar al Seguro Social, son empleados del Instituto.

En estos casos, el organismo-en su calidad de patrón- solo deberá cubrir, si corresponde, la diferencia entre ambas pensiones, y no realizar pagos dobles.

¿Qué ocurre con la doble pensión en México?

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, encargada del proyecto, señaló que esta decisión no afecta los derechos laborales ni de seguridad social del personal del IMSS.

La funcionaria mencionó que la asistencia económica contemplada en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) ya incluye los beneficios equivalentes a la pensión de vejez ; por ello, otorgarlas por separado representaría una duplicación no prevista por la ley.

¿Por qué la Corte Suprema concluye que no se vulneran derechos?

La SCJN concluyó que, debido a que el RJP ya integra las prestaciones equivalentes a la pensión de vejez y supera lo establecido en la Ley del Seguro Social, otorgar ambas pensiones simultáneamente constituiría una duplicidad indebida.

La resolución no elimina derechos adquiridos; simplemente evita un doble pago que la normativa no contempla.

¿Qué es el Régimen de Jubilaciones y pensiones para los trabajadores del Instituto?

El RJP del IMSS es un esquema de carácter extralegal que brinda una protección más amplia que la prevista en la Ley del Seguro Social. Este régimen forma parte del Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre el organismo y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Además, la pensión por años de servicio otorgada bajo este sistema ya incluye los beneficios correspondientes a la pensión de vejez, así como ayudas asistenciales y apoyos familiares que aseguran condiciones económicas adecuadas para los trabajadores.