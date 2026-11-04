El procesamiento de remesas entre Estados Unidos y México se consolida como uno de los negocios estratégicos de Bitso, que ya participa en aproximadamente 15% del valor de estos envíos y busca ampliar su presencia en los pagos internacionales mediante infraestructura basada en stablecoins.

La compañía informó que Bitso Business, su unidad de servicios empresariales, superó los u$s 150,000 millones en volumen total de pagos anualizado (TPV, por sus siglas en inglés), un incremento de 83% frente a los u$s 82,000 millones registrados hace un año.

El crecimiento refleja la demanda de empresas que buscan alternativas para transferir y liquidar recursos entre distintos mercados durante las 24 horas del día, incluso fuera de los horarios tradicionales del sistema bancario. Actualmente, la infraestructura de Bitso procesa más de u$s 410 millones diarios.

“Pasar de u$s 82,000 millones a más de u$s 150,000 millones en un año refleja que cada vez más empresas encuentran valor en conectar las finanzas tradicionales con las stablecoins ”, señaló Imran Ahmad, director de Operaciones de Bitso y director general de Bitso Business.

La unidad atiende a más de 2,000 clientes institucionales de sectores como remesas, pagos, neobanca y comercio digital. Entre sus operaciones destaca su colaboración con Félix Pago, que permite enviar dinero mediante WhatsApp, así como su reciente selección por parte de Western Union como proveedor de servicios para transacciones con su stablecoin USDPT en México.

México gana relevancia en la adopción de stablecoins

Para Felipe Vallejo, director general de Bitso México, el país tiene una posición estratégica en esta transformación debido al tamaño de sus flujos financieros y su conexión con Estados Unidos.

La compañía apuesta por el modelo de Hybrid Finance (HyFi), que combina los sistemas financieros tradicionales con infraestructura blockchain para facilitar los pagos sin que las empresas tengan que abandonar sus relaciones bancarias y comerciales existentes.

De cara a 2027, Bitso Business prevé ampliar sus conexiones con sistemas financieros locales en América Latina y fortalecer sus alianzas con instituciones tradicionales.

Bitso y Economía abren inversión en Bolsa desde MXN$20

En otra iniciativa, Bitso incorporó a su aplicación un escaparate de inversión en acciones de empresas alineadas con el Plan México, en colaboración con la Secretaría de Economía y el asesor de inversión Nvierto.