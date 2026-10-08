La licencia de conducir permanente mantiene su vigencia de forma indefinida, por lo que los titulares no tienen que renovarla periódicamente ni volver a pagar el costo de gestión.

Las personas que quieran obtener la licencia de conducir permanente en Ciudad de México tienen tiempo para realizar el trámite hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de enero de 2027, esta opción dejará de estar disponible.

El trámite de la licencia, que puede realizarse en línea o de manera presencial, tiene un costo de 1,500 pesos . Para obtenerla y manejar en la vía pública sin inconvenientes, es necesario solicitar una cita previamente.

El trámite para sacar tu licencia de conducir permanente en CDMX estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Conoce más sobre los requisitos y el procedimiento del trámite en el territorio capitalino.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en línea?

Para realizar el trámite por internet, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de la licencia permanente

Iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX . Si aún no tienes una, puedes crearla desde el mismo portal.

Seleccionar la opción “Iniciar” .

Elegir “Nuevo trámite” .

Seleccionar el método de pago, ya sea en línea o mediante línea de captura.

Completar los datos solicitados y presentar la documentación correspondiente:

Identificación oficial. Comprobante de no adeudos. Certificado del curso teórico, en caso de tramitar la licencia por primera vez.



Una vez que el pago sea registrado, recibirás por correo electrónico una constancia con el número de licencia. También podrás descargar este documento desde tu Cuenta Llave CDMX Expediente.

Si además quieres obtener el plástico de la licencia, deberás acudir con la constancia a alguno de los módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad, alcaldías o Centros de Servicio de Tesorería, de acuerdo con la fecha y horario seleccionados.

¿Cómo realizar el trámite de manera presencial?

Quienes prefieran hacer el trámite presencial deberán solicitar una cita a través del Sistema de Citas en Línea de SEMOVI.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sistema con la cuenta Llave CDMX o crear una si todavía no cuentas con ella.

Seleccionar “Agendar Cita” .

Elegir la opción “Licencias y Permisos de Conducir para Menores” .

Ingresar al apartado “Licencia Tipo A” .

Seleccionar “Expedición de Licencia Tipo A Permanente” .

Introducir la CURP y la Línea de Captura correspondiente al pago único del trámite.

Elegir la sede, fecha y horario disponibles.

El día de la cita será necesario presentar identificación oficial y comprobante de domicilio.

Cabe destacar que a partir del 1 de enero de 2027, el trámite quedará inhabilitado y ya no será posible solicitar nuevas licencias permanentes bajo este esquema. Por el momento, las autoridades no anunciaron nueva prórroga.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia permanente?

Además de la documentación solicitada durante el trámite, los interesados deberán cumplir con determinadas condiciones:

Contar con una licencia de conducir tipo A vigente , en caso de haber tenido una anteriormente.

No tener sentencias por delitos relacionados con siniestros viales .

No haber recibido sanciones en el Programa Conduce sin Alcohol o alcoholímetro .

Cubrir el costo del trámite, establecido en 1,500 pesos.