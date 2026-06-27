Las familias de estudiantes de primaria que fueron incorporadas a la Beca Universal Rita Cetina recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos por alumna o alumno durante agosto, informó el Gobierno de México como parte del programa de apoyo económico destinado a fortalecer la permanencia escolar y apoyar la compra de útiles y uniformes.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Educación Pubica, SEP, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar continúa en todo el país y ya suma 2.1 millones de plásticos distribuidos, lo que representa un avance del 42% de la meta nacional, fijada en cinco millones de beneficiarios para estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas.

9.9 millones en primarias públicas recibiran la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes. Gobierno de México

Así avanza la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina

La distribución de las tarjetas del Banco del Bienestar permanecerá activa hasta el 31 de julio, por lo que las familias que aún no reciben el plástico deberán esperar el aviso que emitan las escuelas donde se les indicará la fecha, hora y lugar para recogerlo.

Datos clave del programa:

Entrega de tarjetas: hasta el 31 de julio de 2026.

Meta nacional: 5 millones de tarjetas.

Avance actual: 2.1 millones entregadas (42%).

Monto del apoyo: 2,500 pesos por estudiante.

Depósito del recurso: agosto de 2026.

Banco encargado: Banco del Bienestar.

Para recoger la tarjeta, la madre, padre, tutora o tutor deberá presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses, además del acta de nacimiento y la CURP del estudiante beneficiario.

Beneficios del Gobierno para estudiantes. Beca Rita Cetina.

¿Quiénes recibirán el depósito en agosto?

El depósito de 2 mil 500 pesos se realizará a favor de las niñas y niños de escuelas primarias públicas que concluyeron correctamente su incorporación al programa y cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico para los estudiantes forma parte de la expansión de la Beca Rita Cetina hacia el nivel primaria y tiene como objetivo ayudar a las familias con los gastos escolares antes del inicio del nuevo ciclo escolar.