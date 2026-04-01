El programa Mujeres con Bienestar se consolidó como uno de los apoyos sociales más relevantes en el Estado de México, especialmente para mujeres en situación vulnerable. Sin embargo, en el proceso de inscripción hay un paso que resulta determinante para garantizar uno de sus beneficios más buscados: la canasta alimentaria. Aunque muchas ya iniciaron su registro, pocas conocen el “truco” que permite asegurar este apoyo. Se trata de un procedimiento simple, pero clave, que puede marcar la diferencia entre recibir o no este beneficio. El Formato Único de Bienestar (FUB) es un documento esencial dentro del proceso de registro al programa. Su correcta descarga y llenado permite validar la información de la solicitante y avanzar en la asignación de apoyos. Este formato no solo funciona como un requisito administrativo, sino como un elemento que define el acceso a beneficios adicionales, como la canasta alimentaria. Por ello, su correcta gestión resulta fundamental. Muchas solicitantes completan el pre-registro, pero no descargan o no presentan el FUB, lo que puede frenar el proceso. Este error es uno de los más comunes y afecta directamente la asignación de apoyos. Contar con este documento en tiempo y forma permite que las autoridades evalúen correctamente el perfil socioeconómico de la beneficiaria. El “truco” para asegurar la canasta alimentaria es descargar el FUB tras completar el pre-registro en línea, dentro de los plazos establecidos. Este paso es clave para formalizar la solicitud y avanzar en la validación de datos. Una vez obtenido, el documento debe conservarse y presentarse si es requerido en etapas posteriores. No hacerlo puede dejar el registro incompleto y afectar el acceso al beneficio. Sin este procedimiento, el sistema no considera finalizado el trámite, por lo que especialistas recomiendan revisar cada etapa y no omitirlo, ya que puede definir la asignación del apoyo.