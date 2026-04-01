Millones de adultos mayores en México que reciben la Pensión del Bienestar podrían quedarse sin acceso a su dinero este abril. El Banco del Bienestar lanzó una advertencia oficial dirigida a todos sus beneficiarios: las tarjetas que acumulen tres intentos fallidos con el Número de Identificación Personal (NIP) quedarán bloqueadas de forma automática, impidiendo cualquier retiro o compra hasta que se resuelva la situación. Aunque el bloqueo es temporal y no implica pérdida del apoyo económico, puede generar graves inconvenientes si el beneficiario no sabe cómo actuar. El bloqueo de tarjetas de débito no es una sanción ni una señal de que el beneficiario haya perdido su derecho a la pensión. Se trata de una medida de seguridad que se activa cuando el NIP es ingresado de manera incorrecta en tres ocasiones consecutivas en un cajero automático. Si la tarjeta ya fue bloqueada por ingreso incorrecto del NIP, la primera y más importante recomendación de las autoridades del Banco del Bienestar es mantener la calma. En la gran mayoría de los casos, el desbloqueo ocurre de manera automática tras un periodo de espera de 48 horas. Sin embargo, si transcurridas las 48 horas la tarjeta continúa sin funcionar, existen dos opciones oficiales para resolverlo: la primera es llamar a la línea de atención del Banco del Bienestar al número 800 900 2000, donde un asesor revisará el caso y orientará al beneficiario sobre los pasos a seguir. La segunda opción es acudir directamente a una sucursal del banco con una identificación oficial vigente y la tarjeta en mano, para que el personal pueda atender la situación de forma presencial. Prevenir el bloqueo es mucho más sencillo que resolverlo una vez que ya ocurrió. El Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar compartieron una serie de recomendaciones oficiales orientadas a proteger los recursos de los beneficiarios, en especial de los adultos mayores. Seguir estas indicaciones no solo evita el bloqueo de la tarjeta, sino que también protege a los beneficiarios frente a intentos de fraude o robo de identidad, situaciones que lamentablemente afectan con mayor frecuencia a personas adultas mayores.