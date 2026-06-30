Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina que están recibiendo su tarjeta del Banco del Bienestar deben realizar una sencilla verificación al momento de recoger el plástico. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar emitió una serie de recomendaciones para evitar errores en la entrega y garantizar que el apoyo económico llegue sin contratiempos.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de México, la revisión debe hacerse en el mismo módulo de entrega y antes de retirarse del lugar. La recomendación es abrir el sobre frente a las y los Servidores de la Educación para confirmar que la información de la tarjeta sea correcta y corresponda a la persona beneficiaria.

El Gobierno de Sheinbaum trajo tranquilidad a los futuros nuevos usuarios de la Beca Rita Cetina. Gobierno de México

Este procedimiento cobra especial importancia porque la tarjeta del Banco del Bienestar será el único medio mediante el cual se depositará el apoyo de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria. El primer depósito, por un monto de 2 mil 500 pesos por alumna o alumno, está previsto para agosto de 2026.

¿Qué trámite deben hacer los nuevos becarios al recibir la tarjeta del Banco del Bienestar?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda que, antes de abandonar el módulo de entrega, las madres, padres, tutoras o tutores realicen una revisión del sobre y de la tarjeta para confirmar que todo esté en orden. Estos son los pasos que deben seguir:

Verificar que el sobre de la tarjeta esté completamente cerrado y no presente daños.

Abrir el sobre en el módulo de entrega.

Revisar que los datos impresos en la tarjeta sean correctos.

Confirmar que la tarjeta corresponda a la persona que realizó el trámite.

Comprobar que los números del sobre y de la tarjeta coincidan.

Si existe alguna diferencia en los datos, informar de inmediato a las y los Servidores de la Educación.

No compartir el NIP provisional con ninguna persona.

Cambiar el NIP provisional, de preferencia, después de recibir el primer depósito.

Asamblea Virtual 2026 Becas Bienestar

¿Por qué es importante revisar la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Las autoridades explicaron que esta revisión permite detectar de inmediato cualquier error en los datos de la tarjeta o alguna inconsistencia entre el plástico y el sobre, lo que facilita su corrección antes de que la familia abandone el módulo de atención.

Además, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recordó que la tarjeta del Banco del Bienestar es el único instrumento autorizado para recibir los depósitos de la Beca Rita Cetina. Por ello, también es indispensable resguardar el NIP provisional y cambiarlo una vez que se reciba el primer pago, con el fin de reforzar la seguridad de los recursos destinados a apoyar la permanencia escolar de las y los estudiantes de educación básica.