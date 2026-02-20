Las acciones de Organización Soriana, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cayeron hasta 2.6% a MXN $37 por unidad en la jornada del viernes (Ciudad de México 12:33 horas), tras darse a conocer una contracción de 0.9% al cierre de 2025, para totalizar MXN $177,515 millones; mientras que la utilidad neta de la parte controladora se contrajo 14.87% a 3,307 millones, de acuerdo con el reporte financiero. En el periodo, las ventas en las mismas tiendas solo del cuarto trimestre de 2025. A nivel anual, se registró un decremento de -2.7% en tiendas iguales y de -1.1% en tiendas totales. fueron de -2.6% y a tiendas totales del -2.2%. A nivel anual, se registró un decremento de -2.7% en tiendas iguales y de -1.1% en tiendas totales. Al detalle, las ventas en las mismas tiendas solo en el cuarto trimestre del año pasado, el formato City Club presentó el mayor incremento con 2.9%, seguido de Mercado con 0.1% y Express. De acuerdo con la emisora, el descenso fue resultado de una base comparable negativa que considero un ingreso extraordinario en el cuarto trimestre de 2024. En cuanto al flujo operativo (Ebitda) se ubicó en MXN $11,894 millones, que corresponden a un 6.7% sobre los ingresos y un decremento de 6.4%. Respecto al gasto, Soriana reportó que esta partida se situó 17.5% sobre los ingresos; además representó un incremento de 3.5% comparado con el año pasado. Según la empresa, el aumento fue resultado de un control de gastos que fue implementado a finales del primer trimestre de 2025. “Seguiremos llevando a cabo estrategias en 2026 para mantener los niveles de gasto y apalancar los incrementos en rubros que no son 100% controlables por la compañía”, mencionó en el documento. El pasivo total a cargo de la Compañía asciende a la cantidad de MXN $71.3 millones, que representa el 46% del activo total. En lo que va del año, las acciones de Soriana acumulan una contracción de 9.6%. De acuerdo con analistas, las empresas de consumo se han visto impactadas por una mayor debilidad en el consumo, mismo que se espera mejore conforme avanza el 2026 y se acerca el Mundial de Futbol donde México tendrá 13 partidos de la fiesta deportiva.