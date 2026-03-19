Durante enero de 2026, la cartera de crédito total de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) alcanzó MXN$ 649,559 millones , lo que representó un crecimiento anual real de 11.3% frente a los MXN$ 562 mil millones reportados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el mismo periodo, el sector registró un incremento anual de 61.4% en su utilidad neta, al pasar de MXN$ 1,412 millones en enero de 2025 a MXN$ 2,366 millones en enero de 2026, lo que marcó un crecimiento significativo en su rentabilidad. El desempeño se dio en un contexto en el que el sector enfrentó fraudes durante el año pasado en algunas entidades, lo que derivó en un endurecimiento de controles y mejores prácticas. Javier Garza Hoeffner, presidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), reconoció que casos como Trinitas, CapitalTech, Grupo Peak y Alivio Capital representaron una situación “dolorosa” para el sector, aunque precisó que dichas empresas no estaban afiliadas a la asociación. El directivo señaló que estos eventos han servido como aprendizaje para fortalecer al gremio, bajo una política de “cero tolerancia a las malas prácticas”. Como parte de este proceso, la Asofom implementó una certificación basada en 10 pilares, entre ellos gobierno corporativo, ciberseguridad y responsabilidad social, la cual ha sido adoptada por 45% de sus socios y se prevé que alcance el 100% hacia finales de este año. En paralelo, las sofomes se consolidaron como un canal clave de financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), en línea con los objetivos de crecimiento económico. Mario Canales, presidente de Asofom, señaló que el gremio invierte más de MXN$ 150 mil millones en todo el país, lo que contribuye al impulso de proyectos productivos. “Con esto las sofom están siendo factor clave para el financiamiento del crecimiento del país”, afirmó