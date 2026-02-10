El crédito alternativo continúa ganando terreno en el sistema financiero mexicano. Durante 2025, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) registraron un crecimiento sostenido tanto en cartera como en utilidades, reflejando la demanda de financiamiento fuera de la banca tradicional. De acuerdo con cifras del sector, la cartera de crédito alcanzó los MXN $655,432 millones al cierre del año, un avance real anual cercano al 6.4%. El aumento estuvo acompañado por una mejora en la rentabilidad, ya que las utilidades del conjunto de entidades crecieron alrededor de 12.8%, hasta ubicarse en MXN $22,544 millones. A pesar del crecimiento generalizado, el negocio continúa concentrado en un grupo reducido de instituciones con fuerte presencia en nichos específicos como el automotriz y el arrendamiento: El peso de estas entidades refleja la especialización del financiamiento alternativo en actividades empresariales y flotas corporativas, donde la rapidez operativa y el conocimiento sectorial marcan la diferencia frente a la banca tradicional. En contraste, otras instituciones mantienen carteras considerablemente más pequeñas. Firmas como Mifel, ION Financiera y Sofoplus operan con saldos inferiores a los MXN $3,500 millones, lo que evidencia la heterogeneidad del mercado y la fuerte concentración de recursos en los jugadores de mayor escala. El avance de las Sofomes responde, en buena medida, a su capacidad para ofrecer financiamiento flexible y soluciones adaptadas a segmentos especializados que suelen enfrentar mayores barreras dentro del sistema bancario tradicional. El crecimiento en utilidades refleja una mayor eficiencia operativa y la consolidación de estas entidades en nichos donde la banca tradicional mantiene una presencia más limitada.