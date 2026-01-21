La industria de pagos avanzó hacia un esquema de transacciones sin contraseñas, ni tarjetas visibles, impulsado por la adopción de tokenización y autenticación biométrica, tecnologías que redefinieron la seguridad financiera rumbo a 2026, dijo en entrevista a El Cronista, Alejandro del Río, director regional para Latinoamérica de Paymentology.

El directivo explicó que el consumidor demandó cada vez más experiencias de pago seguras y fluidas, lo que aceleró la eliminación del ingreso manual de datos en el comercio electrónico y fortaleció el uso de tokens y autenticación biométrica apoyada en inteligencia artificial.

“La combinación de biometría, tokenización y autenticación basada en IA permitió validar transacciones en milisegundos sin comprometer la privacidad del usuario”, afirmó Del Río.

Pagos instantáneos y experiencia sin fricción

Durante la entrevista, el vocero de Paymentology señaló que los pagos instantáneos, la liquidación en tiempo real y la toma de decisiones permanente dejaron de ser características premium para convertirse en expectativas básicas dentro del ecosistema financiero.

Esta evolución, explicó, impulsó la adopción de pagos sin contacto y sin tarjetas visibles, al tiempo que obligó a bancos y fintech a reforzar sus capacidades tecnológicas para operar en tiempo real y ofrecer experiencias más ágiles al usuario final.

En paralelo, los pagos embebidos escalaron su integración en plataformas, marketplaces, empresas de telecomunicaciones y otros ecosistemas digitales, diluyendo las fronteras entre los servicios financieros y las experiencias cotidianas.

Infraestructura, regulación e interoperabilidad global

Del Río destacó que, ante el aumento de la complejidad del sistema de pagos, la infraestructura tecnológica cobró mayor relevancia, lo que llevó a más instituciones a migrar de sistemas heredados fragmentados hacia plataformas unificadas, nativas de la nube y escalables a nivel global.

En materia regulatoria, advirtió que la expansión de los flujos digitales y el crecimiento de activos digitales y pagos transfronterizos llevaron a los gobiernos a evaluar marcos fiscales y de cumplimiento más estrictos, sin que ello implicara frenar la innovación.

“El desafío no estuvo en limitar la innovación, sino en garantizar que los nuevos modelos operaran con transparencia y altos estándares de seguridad”, señaló.