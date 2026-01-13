Seis de cada 10 personas en México fueron víctimas o estuvieron expuestas a intentos de estafa digital, principalmente por suplantación de identidad, phishing y uso indebido de información personal , de acuerdo con el Informe sobre el Estado de las Estafas en México 2025, un escenario que impulsó a las instituciones financieras a reforzar el uso de inteligencia artificial para prevenir el fraude y fortalecer la confianza de los usuarios hacia 2026.

El avance de la digitalización financiera en el país estuvo acompañado de un aumento sostenido en los intentos de fraude digital.

El informe indicó que cerca del 40% de los casos reportados se vinculó con delitos relacionados con la identidad, lo que incrementó los riesgos para los usuarios del sistema financiero mexicano.

Este contexto explicó por qué la adopción de inteligencia artificial ocupó un lugar central en la agenda del sector.

De acuerdo con el estudio Pulso 2025, elaborado por Topaz, más del 50% de las instituciones financieras en Latinoamérica priorizó inversiones en infraestructura tecnológica, ciberseguridad y prevención del fraude, donde la detección de operaciones fraudulentas se posicionó como el principal caso de uso esperado de la IA.

El fraude digital avanzó más rápido que la protección de los usuarios

Pese a este interés, el estudio identificó una brecha entre la intención y la ejecución.

Aunque la detección de fraude encabezó las expectativas de uso de la inteligencia artificial, solo alrededor del 30% de las instituciones financieras declaró tener claridad plena sobre cómo aplicar estas herramientas en sus procesos, lo que evidenció desafíos para avanzar hacia una adopción más madura, estratégica y gobernada de estas tecnologías.

Las soluciones basadas en inteligencia artificial permitieron analizar grandes volúmenes de transacciones en segundos, identificar patrones anómalos y prevenir fraudes antes de que se concretaran.

A estas capacidades se sumaron tecnologías como la biometría multimodal, la verificación activa de vida y los sistemas antideepfake, que fortalecieron los procesos de autenticación y redujeron de forma significativa el riesgo de suplantación de identidad, uno de los delitos digitales con mayor crecimiento en México.

“La inteligencia artificial se estaba convirtiendo en el núcleo de la nueva infraestructura de confianza del sistema financiero. Los datos de Pulso 2025 confirmaron que su mayor impacto no estuvo en la automatización, sino en su capacidad para anticipar, detectar y neutralizar el fraude digital en tiempo rea l, protegiendo la identidad de los usuarios sin afectar su experiencia”, afirmó Jorge Iglesias, CEO de Topaz.

Tecnología redefine inversiones en México

De acuerdo con Pulso 2025, esta evolución tecnológica también redefinió las prioridades de inversión en el país.

A diferencia de otros mercados de Latinoamérica, donde las billeteras digitales concentraron el gasto futuro, en México las instituciones financieras enfocaron sus esfuerzos en seguridad, KYC digital y validación de identidades como base para reconstruir la confianza de los usuarios y sostener la adopción de servicios financieros digitales a largo plazo.

No obstante, la implementación de modelos de inteligencia artificial en el sistema financiero exigió algo más que tecnología.

El estudio señaló la necesidad de marcos regulatorios claros, modelos explicables y procesos auditables que garantizaran un uso responsable de la IA, por lo que algunas instituciones ya comenzaron a establecer comités internos de gobernanza para asegurar el cumplimiento normativo y la transparencia en la toma de decisiones automatizadas.

“De cara a 2026, el verdadero reto fue escalar la inteligencia artificial como un habilitador estructural de confianza, integrándola de forma transversal en los procesos de onboarding, autenticación y monitoreo de transacciones”, concluyó Jorge Iglesias.

¿Qué hacer si eres víctima de una estafa digital?

Si una persona sufre una estafa digital (como un cargo no autorizado, una suplantación de identidad o el uso de su información financiera sin consentimiento) es clave actuar de inmediato para limitar daños y proteger su patrimonio. Entre los pasos recomendados por instituciones financieras y autoridades especializadas están: