El Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades del Estado de México confirmaron que no habrá excepciones para los vehículos que correspondan con el programa Hoy No Circula durante los últimos días de diciembre.

La medida aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas, afectando a conductores de 16 alcaldías de la capital y 18 municipios conurbados, como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán y Atizapán de Zaragoza, entre otros.

Si eres conductor, es fundamental que revises tu engomado, terminación de placa y holograma, porque las multas por incumplimiento pueden superar los 3,000 pesos, sin contar los costos por remolque y corralón.

Quiénes no podrán circular hasta el 31 de diciembre por el Hoy No Circula

Para el sábado 27 de diciembre, no pueden circular los vehículos con holograma 1 que tengan terminación de placa par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, debido a que se trata del cuarto sábado del mes. Asimismo, la restricción aplica para todos los vehículos con holograma 2 y para los vehículos foráneos que no cuenten con holograma 0 o 00, sin importar su número de placa.

Por el contrario, los autos con holograma 1 y terminación impar, así como todos los que porten hologramas 0 y 00, híbridos o eléctricos, pueden circular sin limitaciones.

Sábado 27 de diciembre: quiénes podrán circular y quiénes no. Fuente: Gobierno de México.

El domingo 28 de diciembre, no habrá restricciones del Hoy No Circula, por lo que todos los vehículos podrán circular con normalidad, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria. De igual manera, los hologramas 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, continúan exentos de cualquier limitación.

El lunes 29 de diciembre, las restricciones aplican a los vehículos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 y 6, y hologramas 1 y 2, mientras que los hologramas 0, 00, eléctricos, híbridos, transporte público y vehículos de emergencia quedan exentos.

El martes 30 de diciembre, les toca el turno a los vehículos con engomado rosa, placas terminadas en 7 y 8, y hologramas 1 y 2, que no podrán circular de 05:00 a 22:00 horas, con las mismas excepciones que el día anterior.

Cabe destacar que los vehículos con placas extranjeras siguen un régimen especial: no se rigen por la terminación de placa y enfrentan restricciones adicionales. Estos vehículos no pueden circular de lunes a viernes en horario matutino (05:00 a 11:00 horas), y los sábados están prohibidos de circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Esto significa que, para los días 27, 29 y 30 de diciembre, los vehículos foráneos deben cumplir con horarios más estrictos que los autos locales.

Días y horarios críticos: conoce qué vehículos no podrán circular del 27 al 30 de diciembre. Fuente: Gobierno de México. Gobierno de CDMX

¿Qué sucede si no cumplís las limitaciones de Hoy No Circula?

No respetar el Hoy No Circula puede derivar en multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor actual de la UMA de 103.74 pesos, esto significa pagos aproximados de 2,074.80 a 3,112.20 pesos.

Pero eso no es todo: además de la sanción económica, tu vehículo podría ser llevado al corralón, generando costos adicionales por arrastre (alrededor de 827 pesos) y almacenamiento diario (cerca de 86 pesos por día).