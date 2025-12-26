Cancelarán las licencias de conducir de quienes no cumplan este nuevo requisito obligatorio

Las personas que adeudan pensión alimenticia en Veracruz ya no podrán obtener su licencia de conducir, según nuevas disposiciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado. La medida representa un endurecimiento de los requisitos para acceder a este documento y busca presionar a quienes incumplen con sus obligaciones hacia menores de edad.

La dependencia estatal dio a conocer la restricción a través de sus canales oficiales en redes sociales, informando que a partir de ahora será obligatorio presentar el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) como parte del proceso de tramitación. Este documento se suma a la lista de requisitos obligatorios que ya existían para obtener el permiso de conducción.

“Por disposición oficial, para realizar tu trámite de licencia de conducir deberás entregar el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, señaló la SSP en su comunicado. La advertencia fue contundente: “Toda persona que sea deudor alimentario no podrá obtener la licencia”.

Qué es el RNOA y cuál es su objetivo

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) es una iniciativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) diseñada para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. A través de este padrón nacional se identifica tanto a las personas que mantienen obligaciones alimentarias vigentes como a quienes incumplen con el pago de pensiones dictadas por autoridades judiciales.

Fin de la licencia de conducir | Esta es la edad límite para manejar por todo el país (foto: archivo).

El objetivo principal del registro es combatir la impunidad vinculada al incumplimiento de pensiones alimenticias, así como generar mecanismos de presión legal y administrativa que protejan el interés superior de la niñez.

Cómo obtener el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

La restricción encuentra su base jurídica en el artículo 135 septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que faculta al Registro Civil para emitir certificados de no inscripción o de cumplimiento de obligaciones alimentarias cuando la persona interesada lo requiera. Este marco normativo permite vincular el cumplimiento de pensiones con el acceso a trámites administrativos estatales.

El certificado del RNOA se obtiene directamente a través del portal oficial del sistema y debe presentarse como cualquier otro documento obligatorio durante el procedimiento de solicitud de licencia. Este comprobante acredita si una persona cumple o no con sus responsabilidades alimentarias, particularmente en relación con hijas e hijos menores de edad. En caso de que el solicitante aparezca registrado como deudor alimentario, el trámite será rechazado .

Las autoridades veracruzanas enfatizaron que estas acciones tienen como propósito reforzar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, problemática que afecta a miles de madres y menores en todo el territorio nacional. La medida se enmarca dentro de estrategias más amplias para combatir la evasión de responsabilidades parentales mediante la restricción de servicios gubernamentales.

La incorporación de este requisito en Veracruz para tramitar licencias de conducir representa uno de los primeros esfuerzos estatales por conectar obligaciones familiares con permisos de movilidad. Con esta medida, Veracruz se suma a otras entidades que han comenzado a utilizar restricciones administrativas como herramienta para obligar al cumplimiento de responsabilidades parentales, aunque persisten dudas sobre la efectividad de estas acciones para resolver de fondo el problema de las pensiones impagas.