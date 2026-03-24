El Servicio de Administración Tributaria, SAT, confirmó la revocación y pérdida de vigencia de autorizaciones a cientos de organizaciones civiles que operaban como donatarias autorizadas en México. Esto implica que ya no podrán emitir recibos deducibles de impuestos, afectando tanto a las asociaciones como a los contribuyentes que realizaban donaciones. De acuerdo con información oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, durante el ejercicio fiscal 2026 se detectaron múltiples incumplimientos legales y fiscales, lo que derivó en la cancelación de estos permisos. Tan solo en 2025, el propio SAT reportó la revocación de 270 donatarias dentro de un padrón que supera las 10 mil organizaciones. El ente fiscal que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, subrayó que estas medidas forman parte de un proceso regulado y transparente. Según el comunicado: “Se reitera que todas las revocaciones siguen un procedimiento que permite a las donatarias corregir su situación y únicamente se revocan a las que no cumplen con la ley.” Tras la polémica desatada en diferentes medios de comunicación, el SAT emitió un reciente comunicado explicando que las organizaciones afectadas incumplieron diversas obligaciones fiscales, principalmente relacionadas con la transparencia en el uso de recursos y la presentación de información obligatoria. De acuerdo con el listado oficial, se trata de organizaciones de distintos sectores, desde asistencia social hasta cultura y salud, que perdieron su autorización por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley . La cancelación de la autorización tiene consecuencias directas tanto para las organizaciones como para los donantes. Sin este reconocimiento, las asociaciones ya no pueden ofrecer beneficios fiscales a quienes aportan recursos, lo que podría impactar en su financiamiento. El SAT enfatizó que la autorización es clave para operar bajo este esquema: “La autorización constituye un requisito indispensable para que este tipo de organizaciones tributen como una persona moral con fines no lucrativos... y, por lo tanto, no paguen dicho impuesto.” Asimismo, reiteró que estas organizaciones tienen obligaciones claras sobre el uso de los recursos: “Las donatarias están obligadas a destinar dichos recursos a los fines autorizados por la Ley del ISR y es obligación del SAT verificar que cumplan con sus obligaciones.” El SAT destacó que los listados de revocaciones son públicos para garantizar transparencia: “La lista de donatarias que se revocan es publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF„ así como en el Portal del SAT, para certeza de los donantes”.