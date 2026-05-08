El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió este viernes la propuesta de reforma de la financiación autonómica impulsada por el Gobierno y aseguró que “ninguna comunidad pierde; todas ganan”. El nuevo sistema contempla 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas. Durante una intervención en Cáceres, el ministro explicó que la propuesta busca reforzar “el estado autonómico” y también el “estado del bienestar” mediante un reparto de recursos “más transparente y más equitativo”. La reforma de la financiación autonómica vuelve así al centro del debate político en España, especialmente tras las críticas de algunos líderes regionales y las tensiones por el reparto de fondos entre las comunidades autónomas. El titular de Hacienda remarcó que el nuevo modelo permitirá incrementar la financiación de las comunidades autónomas sin que ninguna pierda recursos respecto al sistema actual. Según explicó, el Ejecutivo abrirá ahora una ronda de negociaciones con todas las CCAA. El objetivo del Gobierno es alcanzar “cuanto antes” un acuerdo político que permita llevar el proyecto de ley al Congreso de los Diputados. La financiación autonómica es uno de los temas más sensibles dentro de la política territorial española. Arcadi España también cuestionó las críticas de algunos dirigentes regionales y afirmó: “Desconozco las razones por las que algunos líderes autonómicos están en contra de recibir más recursos”. Además, sostuvo que cualquier gobernante debería priorizar “los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas”. Arcadi España realizó estas declaraciones antes de participar en la firma de un convenio de colaboración entre Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y Cáritas Española en Cáceres. En el acto también estuvieron presentes Jesús Huerta y Manuel Bretón. Posteriormente, el ministro visitó las instalaciones del proyecto “Moda re-”, orientado a la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Durante su comparecencia, Arcadi España respondió además a las reclamaciones de la Junta de Extremadura sobre los anticipos a cuenta de 2026. Según indicó, el problema se originó porque el PP rechazó un decreto impulsado por el Ejecutivo. “El Gobierno de España presentó un real decreto ley y el PP lo tumbó en el Congreso de los Diputados”, afirmó el ministro. Aun así, garantizó que el Ejecutivo mantendrá su compromiso para cubrir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas. Entre los puntos más destacados de la propuesta y del debate político aparecen: El ministro también defendió la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez y aseguró que Extremadura recibió “más de 7300 millones de euros más” durante los gobiernos socialistas que en los siete años anteriores del Ejecutivo del PP. Según explicó, ese aumento supera el 30 por ciento y debería haberse utilizado para reforzar servicios esenciales. Arcadi España señaló que “lo normal” habría sido dedicar esos fondos a “la sanidad, la educación o reducir listas de espera”. El titular de Hacienda criticó además algunas decisiones autonómicas y apuntó contra políticas como “bajar impuestos a las rentas más altas o privatizar servicios públicos”, en medio del intenso debate sobre la financiación autonómica en España.