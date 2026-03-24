El Gobierno del Estado de México informó que ya está disponible el proceso de afiliación para hijas e hijos menores de edad al ISSEMYM, al señalar que “el trámite no genera pago alguno si se realiza conforme a lo establecido”. Mediante un comunicado oficial, la Oficialía Mayor del Estado de México precisó que “la afiliación y credencialización será gratuita” siempre que el procedimiento se complete en el plazo indicado, lo que busca garantizar el acceso oportuno a servicios de salud. El Gobierno de Edomex advirtió que “quienes no realicen el trámite en tiempo y forma deberán cubrir derechos”, por lo que llamó a madres, padres y tutores a cumplir con los lineamientos establecidos para evitar cargos posteriores. De acuerdo con la información difundida, el primer paso es agendar una cita en línea en Sistema Único de Citas Administrativas, ya que “el proceso se lleva a cabo únicamente con registro previo”, lo que permite agilizar la atención en las oficinas correspondientes. El Gobierno estatal detalló que el trámite debe realizarse en las Unidades y Oficinas de Atención al Derechohabiente del ISSEMYM, ubicadas en distintos municipios, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias servidoras públicas. La autoridad recordó que “la afiliación será gratuita solo si se hace dentro de los 30 días hábiles posteriores al alta del servidor público o al nacimiento”, plazo que resulta clave para evitar pagos adicionales. El ISSEMYM informó que “la credencial de las y los menores de 18 años debe actualizarse cada cinco años”, por lo que exhortó a las familias a mantenerse atentas a la vigencia del documento.