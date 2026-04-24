Santander México anunció una medida para impulsar la sostenibilidad ambiental: la institución financiera señaló que todas las tarjetas de débito que emita la entidad financiera estarán libres de PVC, una medida que promete reducir el impacto ambiental del banco en materia de uso de plásticos convencionales. Las nuevas tarjetas fueron desarrolladas con el apoyo tecnológico de Thales y están elaboradas con PETG 100% reciclado, un material libre de cloro, altamente resistente y con una menor huella ambiental frente al PVC tradicional. En este sentido, Santander México aseguró que se convierte en un pionero en la adopción de prácticas más sostenibles y la reducción de residuos, contribuyendo activamente a la protección del medio ambiente con una solución que combina innovación, eficiencia y responsabilidad ambiental y establece un nuevo estándar para la banca mexicana. De acuerdo con estimaciones del banco, nueve de cada 10 tarjetas en el mundo se fabrican con PVC. Este plástico es muy difícil de reciclar y libera sustancias tóxicas durante su producción y cuando se desecha. Las sustancias tóxicas que libera incluyen metales pesados y cuando se quema emite ácido clorhídrico. Tanto los metales pesados, como el ácido resultan dañinos para la salud, pues pueden causar cáncer e impactos al medio ambiente. “Su sustitución por materiales reciclados y libres de cloro, como el PETG, permite reducir significativamente la generación de residuos y las emisiones contaminantes asociadas a su ciclo de vida”, señaló. Como parte de esta iniciativa, Santander México señaló que inicialmente producirá medio millón de tarjetas de débito con PETG reciclado, a partir de una inversión estimada en MXN $96 millones. “En etapas posteriores, se prevé ampliar la fabricación libre de PVC a otros productos del portafolio, avanzando hacia una operación más limpia y circular”, señaló. Actualmente, Santander México ya emplea PVC reciclado en el 85% de sus tarjetas y ha alcanzado el 100% en algunos productos. Con esta transición hacia materiales 100% libres de PVC, el banco refuerza su estrategia de sostenibilidad y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular los relacionados con la producción y el consumo responsables.