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Los bancos españoles mantienen una fuerte tendencia al alza en México: Santander rebasó por primera vez en su historia en el país la barrera psicológica de MXN $1 billón en cartera de crédito al cierre de la primera mitad del año.

En su reporte financiero, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Santander México resaltó que la cartera fue impulsada principalmente por el crédito al consumo y el de empresas.

Santander México

En este sentido, la cartera de individuos creció 7.5% anual, empujada por el crédito automotriz, que se expandió 18.8%, a lo que se sumó el crédito hipotecario, con un alza de 8.5%.

El sector que tuvo un comportamiento extraordinario fue el de crédito corporativo, que presentó una expansión de 72.2% anual, mientras que el correspondiente a Pequeñas y Medianas Empresas avanzó 6%.

“Este trimestre hemos llegado a una cifra histórica en la cartera de crédito total al superar el billón de pesos. Nos enorgullece que nuestra actividad crediticia sea el respaldo para que millones de clientes, desde jóvenes, emprendedores, empresarios, mujeres que inician sus micronegocios y familias que adquieren su vivienda o su automóvil, encuentren en Santander México a un aliado de largo plazo para sus proyectos. Es también nuestra forma de seguir impulsando el desarrollo económico y el progreso del país”, afirmó el CEO de Grupo Financiero Santander México, Felipe García Ascencio.

No alcanzó para expandir la utilidad

Pese al récord en cartera de crédito, la utilidad no pudo crecer en su comparación anual trimestral este año.

El reporte financiero del brazo mexicano del banco cantábrico reportó una utilidad neta de MXN $8,400 millones en el segundo trimestre, una disminución de 3% en relación con el mismo periodo del año anterior, “reflejando el efecto de mayores provisiones, otros egresos de la operación y mayores impuestos”.

Además, la estimación preventiva para riesgos crediticios ascendió a 7,806 millones de pesos, lo que representó un aumento de 42.1% interanual.

“Esta evolución fue consistente con el comportamiento esperado de la cartera crediticia, así como por la implementación del modelo interno de la cartera de nómina para el cálculo de reservas”, dice Santander México.