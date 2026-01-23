El SAT perdonará el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución a estos contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció oficialmente el Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite a contribuyentes mexicanos reducir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución .

Esta medida, respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación , busca incentivar el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales pendientes.

El programa está diseñado para personas físicas y morales que mantienen adeudos de ejercicios anteriores y desean regularizar su situación tributaria bajo condiciones más favorables. Los beneficios incluyen también descuentos de hasta 90% en créditos integrados únicamente por multas, representando una oportunidad significativa para millones de contribuyentes.

Quiénes pueden acceder a la condonación de deudas del SAT

El estímulo fiscal está dirigido a contribuyentes que hayan registrado ingresos de hasta 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024, sin distinción entre personas físicas o empresas. Esta medida abarca adeudos relacionados con multas, accesorios derivados de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior correspondientes a 2024 o ejercicios anteriores.

Los conceptos que pueden regularizarse incluyen:

contribuciones propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos

cuotas compensatorias

multas que no cuenten con agravantes

los recargos y gastos de ejecución asociados.

Sin embargo, existen requisitos estrictos que deben cumplirse para acceder al beneficio.

Quedan excluidos del programa quienes hayan recibido condonaciones en esquemas generalizados previos, quienes fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos 2025, contribuyentes con sentencia condenatoria firme por delitos fiscales, y aquellos que aparezcan en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Tres modalidades de aplicación del estímulo

El primer supuesto contempla contribuciones omitidas autodeterminadas de 2024 o años anteriores. Los contribuyentes deben presentar las declaraciones correspondientes, manifestar el estímulo en la sección de pago del formulario, y realizar el pago completo en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

La segunda modalidad aplica para contribuyentes bajo revisión de la autoridad fiscal. Para beneficiarse, deben subsanar irregularidades, autocorregirse y pagar dentro del plazo del procedimiento, antes de que se notifique la resolución definitiva y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 2026.

El tercer supuesto incluye créditos fiscales firmes determinados por la autoridad federal que no hayan sido impugnados o donde exista desistimiento del medio de defensa. La solicitud debe presentarse mediante caso de aclaración en el Portal del SAT antes del 31 de octubre de 2026, permitiendo pagos hasta en seis parcialidades que concluyan a más tardar el 30 de noviembre de 2026. El incumplimiento anula automáticamente el beneficio y la autoridad aplicará los montos conforme a la normativa vigente.