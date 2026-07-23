Los contribuyentes que presentan su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, pueden disminuir el monto de impuestos a pagar al incluir las deducciones personales autorizadas por la ley. Estos gastos reducen la base gravable y representan un beneficio fiscal.

Las deducciones personales del SAT abarcan distintos conceptos relacionados con salud, educación, vivienda, ahorro para el retiro y otros gastos específicos. Sin embargo, solo pueden aplicarse cuando cumplen con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

SAT te permite pagar menos impuestos: estos son los gastos que puedes deducir en tu declaración anual Imagen generada con Gemini IA

Además, no todos los contribuyentes tienen derecho a este beneficio. El SAT también establece qué personas pueden hacer uso de las deducciones personales, cuáles son los límites permitidos y qué gastos no son considerados válidos.

SAT te permite pagar menos impuestos: estos son los gastos que puedes deducir en tu declaración anual

El SAT explica que las deducciones personales son gastos que la legislación permite restar de los ingresos obtenidos durante el año para calcular el impuesto anual.

Al disminuir la base gravable, el contribuyente puede reducir el monto de impuestos que debe pagar o incluso obtener un saldo a favor, siempre que cumpla con las condiciones previstas por la autoridad.

El SAT permite reducir la carga fiscal mediante deducciones personales en la declaración anual. Shutterstock

Entre los principales gastos que pueden deducirse se encuentran:

Gastos médicos y hospitalarios.

Primas por seguros de gastos médicos.

Colegiaturas.

Transporte escolar.

Aportaciones complementarias para el retiro.

Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro.

Intereses reales pagados por créditos hipotecarios.

Gastos funerarios.

Las personas físicas que pueden aplicar estas deducciones son aquellas que obtienen ingresos por sueldos y salarios, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento, intereses, dividendos, premios, enajenación o adquisición de bienes, así como quienes tributan mediante plataformas tecnológicas cuando presentan declaración anual.

En cambio, quienes pertenecen al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar deducciones personales, salvo las excepciones previstas por la legislación para ciertos contribuyentes de plataformas digitales.

❤️ ¿Sabías que tus donativos a instituciones autorizadas pueden ser deducibles de impuestos?



Para que puedas incluirlos como deducciones personales en tu Declaración Anual, revisa qué debe contener tu factura.



🔎 Para más información, consulta: https://t.co/AAgb3TSYLo pic.twitter.com/hXyZ2ff79f — SATMX (@SATMX) July 22, 2026

Donativos: cuándo son deducibles y qué requisitos deben cumplir

Los donativos también forman parte de las deducciones personales autorizadas por el SAT, siempre que sean entregados de manera voluntaria y sin recibir ningún bien o servicio a cambio. Además, deben destinarse únicamente a instituciones y organismos autorizados por la ley.

Los donativos pueden realizarse a instituciones autorizadas para recibir este tipo de aportaciones, así como a la Federación, las entidades federativas, los municipios y organismos descentralizados. Para que sean válidos fiscalmente es indispensable contar con el comprobante correspondiente.

La factura electrónica (CFDI) debe reunir todos los requisitos fiscales para que el gasto pueda deducirse en la declaración anual. Sin este comprobante, el SAT no permitirá aplicar el beneficio.

La factura del donativo debe contener:

RFC del contribuyente.

Nombre o razón social.

Régimen fiscal.

Código postal del domicilio fiscal.

Método de pago utilizado.

Uso de CFDI: D04 Donaciones para personas físicas.

No serán deducibles los donativos realizados a organizaciones que no estén autorizadas, ni aquellos que no cuenten con el comprobante fiscal emitido durante el ejercicio correspondiente.

El monto total de las deducciones personales, con algunas excepciones previstas por la ley, no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o del 15% de los ingresos anuales del contribuyente, considerando la cantidad que resulte menor.