El Mundial de Futbol 2026 no fue suficiente para dar mayor impulso a las ventas de Arca Continental. (Imagen creada con IA)

En esta noticia Consumo de Coca-Cola no solo cayó en México

Los mexicanos están comprando menos Coca-Cola. La desaceleración del consumo en el principal mercado de Arca Continental provocó una caída en sus ganancias durante el segundo trimestre, pese al impulso esperado por el Mundial de Futbol 2026, y llevó a sus acciones a encabezar las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las acciones de la embotelladora de productos de The Coca-Cola Company retrocedieron 4.42%, para cotizar en MXN $196.45 por título (Ciudad de México 10:05 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

Entre abril y junio, Arca Continental reportó ventas por MXN $63,489 millones, prácticamente sin cambios frente al mismo periodo del año anterior. El flujo operativo (EBITDA) cayó 0.2%, a MXN $13,133 millones, mientras que la utilidad neta retrocedió 9.4%, de acuerdo con su reporte financiero.

El desempeño estuvo marcado por un entorno de consumo más débil en México, el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y un menor dinamismo en las principales categorías de bebidas, pese a la celebración del Mundial.

La mayor debilidad se observó en el mercado mexicano, donde el volumen de bebidas disminuyó 2.5%. Dentro de ese resultado, las bebidas de cola —categoría encabezada por Coca-Cola— retrocedieron 0.5%, mientras que las bebidas de sabor registraron una caída de 8.7%.

En contraste, Coca-Cola Zero continuó ganando preferencia entre los consumidores, mitigando parcialmente la desaceleración de la categoría.

“El Mundial de Futbol 2026 representó una plataforma para fortalecer y aumentar la conexión con nuestros consumidores, impulsar su interacción con nuestras marcas y consolidar su relevancia, contribuyendo a incrementar la participación en valor en todas las categorías durante el primer semestre del año”, señaló la empresa en su reporte.

Consumo de Coca-Cola no solo cayó en México

El director general de Arca Continental, Arturo Gutiérrez, atribuyó los resultados a un entorno de consumo más retador, además del impacto del IEPS sobre la industria de bebidas.

La desaceleración no fue exclusiva de México. En Estados Unidos el volumen de bebidas también cayó 2.3%, mientras que Sudamérica mantuvo un crecimiento de 11%, apoyando parcialmente los resultados consolidados.

Fuera del negocio de bebidas, la división de botanas Bokados reportó crecimientos de un dígito medio en ventas y EBITDA, impulsados por eficiencias operativas y campañas comerciales vinculadas al Mundial.