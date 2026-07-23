El sistema de salud para personas sin seguridad social recibirá un importante impulso con un nuevo plan de inversión presentado por el Gobierno de México. Recientemente, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunció una estrategia de infraestructura que destinará 46,000 millones de pesos para ampliar y modernizar la atención médica a nivel nacional.

Atención médica para adultos mayores Anna Bizon

La iniciativa contempla obras en las 32 entidades federativas con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios especializados, ampliar la capacidad hospitalaria y recuperar unidades médicas que permanecieron rezagadas durante años.

El propósito es acercar consultas, cirugías y atención de alta especialidad a la población que no cuenta con afiliación a instituciones de seguridad social.

Inversión del Gobierno de México para ampliar la atención médica

De acuerdo con la información presentada por el IMSS-Bienestar, los recursos serán destinados a 87 proyectos estratégicos que buscan ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura del sistema público de salud.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Construcción de 43 nuevos hospitales para incrementar la capacidad de atención.

Sustitución de 35 unidades médicas que ya no responden a las necesidades actuales.

Remodelación integral y ampliación de 21 hospitales existentes.

Fortalecimiento de 23 centros de salud de primer nivel, con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos y de atención básica a más comunidades.

Hospitales del IMSS-Bienestar

Durante la presentación, Alejandro Svarch destacó que parte del proyecto ya comenzó a dar resultados con la incorporación de 19 nuevos hospitales a la red del IMSS-Bienestar.

Estas unidades funcionan en distintas regiones del país, desde Baja California hasta Guerrero, pasando por Michoacán y Oaxaca, donde ya ofrecen:

Consultas de especialidad Procedimientos quirúrgicos Otros servicios médicos gratis para la población sin seguridad social

Uno de los ejemplos mencionados fue el Hospital General de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, donde por primera vez los habitantes cuentan con atención en especialidades como cardiología, oftalmología y diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, evitando traslados hacia otras ciudades.

Próximos proyectos del IMSS-Bienestar

El plan contempla nuevas obras que comenzarán a operar durante los próximos meses. Entre ellas figura la apertura del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Este espacio buscará integrar la partería tradicional con la atención profesional bajo la Norma Oficial correspondiente y funcionará además como centro de formación para nuevas parteras.

Asimismo, el IMSS-Bienestar prevé la puesta en marcha de nuevos hospitales en Michoacán, Oaxaca y Tabasco, además de la rehabilitación de diversas unidades médicas ubicadas en Tamaulipas, Nayarit y Campeche, con el propósito de recuperar instalaciones que permanecieron sin concluir o con importantes rezagos en infraestructura.