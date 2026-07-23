Nueva Ley de Vivienda | Los propietarios deberán cumplir 7 requisitos para que su casa sea considerada adecuada para alquilar.

La Ley de Vivienda en México fue modificada para incorporar un nuevo concepto de “vivienda adecuada”, el cual sustituye al de “vivienda digna y decorosa”.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 2026 y establece siete criterios que deberán tomarse en cuenta en las políticas públicas relacionadas con vivienda.

Los nuevos lineamientos servirán como referencia para programas de construcción, financiamiento, renta y acceso a la vivienda impulsados por las autoridades y organismos públicos.

Los siete requisitos que incorpora la Ley de Vivienda

De acuerdo con la reforma, una vivienda adecuada deberá considerar los siguientes siete elementos:

Accesibilidad.

Asequibilidad.

Habitabilidad.

Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura.

Ubicación.

Seguridad en la tenencia.

Adecuación cultural.

La ley señala que la accesibilidad busca que las viviendas puedan ser utilizadas por personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con movilidad limitada.

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La asequibilidad establece que los costos de compra, renta o mantenimiento no representen una carga económica desproporcionada para las familias.

En cuanto a la habitabilidad, las viviendas deberán ofrecer espacio suficiente, seguridad estructural y condiciones que protejan a sus habitantes frente a riesgos ambientales o sanitarios . Además, deberán contar con acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica.

La ubicación considera la cercanía con servicios de salud, educación, transporte y centros de trabajo, mientras que la seguridad en la tenencia busca brindar certeza jurídica sobre la propiedad o posesión de la vivienda.

Por su parte, la adecuación cultural plantea que las viviendas respeten las características sociales, culturales y comunitarias de quienes las habitan.

Así impactará la reforma en los programas de vivienda

Los siete criterios incorporados a la Ley de Vivienda serán utilizados como referencia en programas federales relacionados con la construcción, el financiamiento y el acceso a vivienda social.

La reforma también amplía las facultades del Infonavit y el Fovissste para participar en proyectos de construcción, rehabilitación, adquisición y arrendamiento de viviendas, además de desarrollar programas de renta social dirigidos a trabajadores sin acceso a créditos hipotecarios tradicionales.

Con la publicación del decreto en el DOF, las autoridades deberán considerar el nuevo concepto de vivienda adecuada en las políticas públicas, los programas de financiamiento y los desarrollos habitacionales que impulsen en el país.