El Servicio Militar Obligatorio inicia una nueva fase con modificaciones relevantes en su modalidad de capacitación y cumplimiento. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el mes de agosto, los jóvenes nacidos en 2008 deberán seguir con el trámite obligatorio para obtener la Cartilla de Identidad Militar.

Este proceso representa un cambio significativo que busca mejorar la formalización y la eficiencia de la formación de los reclutas, asegurando así una preparación adecuada para quienes se integran a las filas del servicio militar. Estos jóvenes participan en diversos programas de adiestramiento que fortalecen sus competencias.

Todo lo que debes saber sobre la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Fuente: Shutterstock.

Los mayores de 18 años deberán presentarse para realizar el Servicio Militar Obligatorio

El Servicio Militar Obligatorio se dirige a todas las personas mexicanas que cumplan 18 años en 2026, además de incluir a quienes están en calidad de remisos y a las mujeres que deseen participar de manera voluntaria.

La etapa inicial implica llevar a cabo el alistamiento en las juntas municipales o alcaldías, lo cual se constituye como un registro obligatorio que es requisito para proseguir con el resto del proceso.

Comenzó el Servicio Militar Obligatorio: ratifican la cartilla que tendrán que gestionar todos los mayores de 18 años (foto: archivo).

Así funcionará el nuevo modelo de adiestramiento

Uno de los cambios más significativos es la reducción del tiempo de capacitación. En adelante, dicha capacitación se llevará a cabo en dos periodos de 13 sábados cada uno, con jornadas de tan solo 6 horas.

Cuáles son las fases del Servicio Militar Obligatorio y cuál corresponde a agosto

Las etapas del Servicio Militar Nacional se desarrollan en cinco fases.

La fase final es la liberación, que se materializa en el mes de diciembre. Durante este periodo, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México establecen puestos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, donde se distribuyen las cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional y los documentos de liberación al personal que ha cumplido satisfactoriamente con su deber constitucional.

La segunda fase corresponde al sorteo, el cual se efectúa en uno de los domingos del mes de noviembre de cada año. En esta fase se establece cómo los ciudadanos mexicanos anotados llevarán a cabo el servicio militar obligatorio, bien sea encuadrados (bola azul) o a disponibilidad (bola negra).

La primera fase inicia con el alistamiento. En esta etapa, las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, junto con los Consulados de México en el exterior, llevan a cabo el registro de los individuos de la clase que alcanzan los 18 años en el presente año, de los remisos y de las mujeres voluntarias.

La tercera fase es el reclutamiento, que tiene lugar en los sábados y domingos del mes de enero. Para ello, se instalan en cada Junta Municipal y Alcaldía de Reclutamiento puestos de recepción, donde el personal asignado requiere a los interesados la documentación necesaria.

La cuarta fase se denomina adiestramiento, la cual ahora comprende dos escalones, cada uno con 13 sesiones sabatinas. Durante este periodo, los jóvenes y mujeres que participan de manera voluntaria reciben instrucción en Unidades Militares que operan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, adquiriendo conocimientos fundamentales de la doctrina militar actual.

Para el segundo escalón del Servicio Militar Nacional (SMN) en México, deberán presentarse: