Este viernes, 29 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.2428 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.26%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.27 pesos y un mínimo de 20.17 pesos.

En la última semana, el euro subió un 0.66%, pero en el último año acumula un -6.06%, lo que refleja un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro comenzó con altibajos y retrocesos intermitentes, pero cerró con cuatro avances consecutivos, dejando un sesgo alcista y un balance neto positivo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 5.84%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva tras haber incrementado su valor durante los últimos cuatro días. Este aumento se refleja en un incremento constante de 1, lo que indica que la moneda ha ganado fuerza en el mercado frente a otras divisas.

En comparación con los días anteriores, el Euro ha superado ciertos niveles críticos, lo que genera confianza en su desempeño. La tendencia positiva sugiere que los inversores están más optimistas sobre la economía europea en este momento.

Este aumento sostenido en la cotización del Euro podría indicar una recuperación en la economía de la Eurozona, atrayendo el interés de los inversores.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.