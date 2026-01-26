En esta noticia Dominio en la masa

Gruma no tendrá que vender ninguna de sus plantas de harina de maíz en México, luego de que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) diera por concluida, de forma definitiva, la investigación iniciada en 2022 sobre posibles afectaciones a la competencia en el mercado.

En un comunicado, se dio a conocer que el procedimiento administrativo concluyó de forma definitiva y satisfactoria luego de que el Pleno de la CNA aceptó las medidas alternativas propuestas por la empresa.

La decisión del regulador no incluye la venta de activos, una de las medidas más relevantes que se habían propuesto en el dictamen preliminar notificado en octubre de 2024.

“Estas medidas no contemplan la desincorporación de activos que la autoridad había propuesto inicialmente, en particular, no se requiere la venta de cinco de los 18 molinos de harina de maíz nixtamalizado de Gruma en México”, se lee en el documento.

La investigación se centró en los mercados regionales de producción, comercialización y distribución de harina de maíz blanca y azul a granel destinada a la elaboración comercial de tortillas.

Para cerrar el procedimiento, Gruma propuso ajustes a los contratos de apoyo que la compañía otorga para la adquisición de maquinaria (en modalidades de comodato o arrendamiento) y los apoyos financieros a clientes del segmento IMyT. Las medidas aplicarán tanto para contratos vigentes como futuros durante su periodo de implementación.

Con la aceptación de estos compromisos, la autoridad dio por terminado el procedimiento administrativo sin imponer sanciones estructurales. A partir de ahora, la compañía contará con un plazo de entre 90 y 180 días para acordar con la CNA los términos específicos de ejecución, incluyendo ajustes contractuales y mecanismos de verificación.

Para Gruma, esta resolución y las medidas que implementará representan una oportunidad para dar certidumbre y, al mismo tiempo, seguir con el desarrollo de sus operaciones en el país.

“Gruma reitera su compromiso constante con la competencia y continuará compitiendo en los méritos, con base en la calidad de sus productos, su innovación constante y un servicio de valor para los clientes”, concluyó la empresa.

Dominio en la masa

En 2024, la todavía existente Comisión Federal de Competencia Económica documentó que Gruma concentraba entre 50% y 90% de las ventas de harina de maíz nixtamalizada en cada una de las ocho regiones del país y que, en algunas zonas, casi 9 de cada 10 kilos de harina que compran las tortillerías provienen de la empresa, con una participación de mercado de entre 2 y 9 veces la de su competidor más cercano.