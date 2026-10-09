México tardará el doble o hasta el triple en eliminar los autos de combustión interna, en comparación con otros países.

La ola verde de autos apenas será un ligero salpicón en México: para 2033 a nivel global tres de cada cuatro autos vendidos serán híbridos o eléctricos, mientras que dentro del país el nivel apenas se ubicará en uno de cada cuatro para ese año, estimó JD Power.

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En conferencia, Gerardo Gómez, director general y country manager de la consultora, señaló que en países Noruega, la adopción de autos verdes ya está cerca del 100%, mientras que hacia 2033 la adopción de autos verdes en Brasil será superior a 40%, cuando hasta hace dos años, la penetración de las unidades de bajas emisiones era menor que en México.

El problema, dijo, es que existe un bajo nivel de infraestructura para cargar los automóviles eléctricos, cuando ya existen cargadores a nivel mundial que permiten llenar la batería a 100% en cinco minutos, que es el tiempo promedio que un usuario pasa en una estación de servicio.

En México no existe una fecha para detener de forma definitiva la venta de autos de combustión interna a nivel nacional; sin embargo, la capital del país cuenta con un decreto que limitaría la venta de unidades nuevas a vehículos eléctricos a partir de 2040.

Sin embargo, Gerardo Gómez estima que en México para 2050 todavía habrá autos de combustión interna en las calles.

Mientras tanto, el gobierno mexicano ha dejado de recaudar miles de millones de pesos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a combustibles, con el objetivo de mantener el precio de la gasolina Magna en un máximo de MXN $24 y el diésel a niveles de MXN $27, mientras el resto del mundo enfrenta una escalada de precios ante la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Además, Gerardo Gómez mencionó que en México no existen incentivos fiscales para que los usuarios compren autos verdes, aunque este tipo de unidades no pagan tenencia y están exentas de verificación.

Bajo este escenario, el directivo de JD Power advierte que al país le va a llevar el doble o el triple de tiempo eliminar los autos de gasolina de las calles, en comparación con naciones desarrolladas, y hasta algunos pares, como Brasil.

“Depende mucho de la estrategia de medio ambiente que se tenga. ya es algo que es más a nivel macro”, comentó.

Desde 2023, México presentó una Estrategia Nacional de Electromovilidad, en la que se estableció el objetivo de que para el final de esta década, la mitad de los autos nuevos que se vendan en el país sean cero emisiones, un objetivo que se quedó en el papel.

“La estrategia y la visión que se tiene es la correcta. Y ya donde nos estamos tardando es en la aplicación de esa estrategia. Pero tienen todos los puntos vistos, y nada más es de pasar de la estrategia a la acción, creo que nos está faltando ahí un poquito de estar mejor quedamos todas las áreas”, mencionó Gómez.