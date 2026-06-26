La mayoría de los negocios no tienen protección de seguros ante un sismo (Foto: Unsplash).

Sólo 18% de los negocios en México cuenta con algún tipo de seguro, por lo que ocho de cada 10 empresas enfrentan riesgos como sismos, incendios, huracanes o inundaciones sin protección financiera, advirtió General de Seguros con base en datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En el marco del Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), que se conmemora el 27 de junio, la aseguradora llamó a fortalecer la cultura de prevención y gestión de riesgos entre este sector, uno de los principales motores de la economía mexicana.

En el país existen más de 5.5 millones de negocios; sin embargo, el bajo nivel de aseguramiento deja a la mayoría expuesta a pérdidas económicas que pueden comprometer la continuidad de sus operaciones ante un desastre natural o un siniestro.

La mitad de las MIPyMES ha sufrido daños

General de Seguros señaló que alrededor de 40% del territorio nacional está expuesto a riesgos naturales catastróficos y que cerca de la mitad de las micro, pequeñas y medianas empresas ha sufrido algún daño en sus instalaciones.

Además, la esperanza de vida promedio de estos negocios es de apenas 7.8 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Las pequeñas y medianas empresas son una pieza fundamental de la economía mexicana, pero muchas operan con altos niveles de exposición al riesgo. Un incendio, una inundación o un sismo pueden comprometer años de trabajo y poner en peligro la continuidad de un negocio”, indicó la aseguradora.

Añadió que los principales riesgos para las MIPyMES incluyen daños a inmuebles, inventarios, maquinaria y equipo, así como pérdidas económicas derivadas de la interrupción de sus actividades.

El seguro, una inversión para la continuidad del negocio

La compañía, perteneciente a Grupo Peña Verde, sostuvo que la prevención y la transferencia de riesgos son fundamentales para fortalecer la resiliencia empresarial.

“El seguro no debe verse como un gasto, sino como una inversión que ayuda a proteger el patrimonio, conservar empleos y asegurar la continuidad de las operaciones”, destacó.

Ante este panorama, General de Seguros recomendó a los micro, pequeños y medianos empresarios evaluar periódicamente su exposición a riesgos, implementar medidas preventivas y revisar que sus coberturas sean suficientes para responder ante cualquier contingencia.