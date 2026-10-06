Solicitar un préstamo suele comenzar con una necesidad concreta: financiar una compra, atender un gasto importante o reorganizar las finanzas personales. Sin embargo, antes de iniciar cualquier trámite, existe un paso que muchas personas pasan por alto y que puede influir directamente en el resultado de la solicitud: revisar el historial crediticio.

El historial crediticio reúne información sobre el comportamiento financiero de cada persona, incluyendo pagos realizados, créditos activos, nivel de endeudamiento y cumplimiento de obligaciones previas. Las instituciones financieras utilizan estos datos para evaluar el nivel de riesgo y determinar las condiciones bajo las cuales podrían otorgar un financiamiento.

Por esa razón, especialistas en finanzas personales recomiendan conocer la situación crediticia antes de solicitar un nuevo préstamo. Además de identificar posibles errores o inconsistencias, esta revisión permite detectar áreas de mejora y tomar decisiones más informadas. En este ámbito, empresas como Bravo, especializada en la negociación y liquidación de deudas, promueven la educación financiera y el análisis previo de la situación económica para ayudar a las personas a recuperar el control de sus finanzas.

Su servicio integral comienza con un diagnóstico de la situación financiera del usuario y la elaboración de un plan de liquidación ajustado a las necesidades de cada cliente, con herramientas de educación financiera orientadas a fomentar el ahorro y evitar nuevos episodios de sobreendeudamiento.

Elaboración de un plan de liquidación ajustado a las necesidades de cada cliente. Magnific

La firma también negocia con los acreedores posibles descuentos de hasta 70% sobre el monto adeudado y señala que, después de siete meses de buen comportamiento, el cliente puede ser evaluado para acceder a un crédito que permita liquidar anticipadamente y avanzar hacia un reporte positivo en el Buró de Crédito. De esta manera, la propuesta combina negociación de deudas, acceso responsable al financiamiento y formación financiera; tanto los descuentos como el crédito están sujetos al perfil, el desempeño y las condiciones aplicables a cada caso.

Qué información puede revelar un historial crediticio

Uno de los principales beneficios de revisar el historial es conocer cómo aparece registrada la información financiera ante las entidades que recopilan este tipo de datos. Un atraso olvidado, una línea de crédito que ya no se utiliza o un error administrativo pueden afectar la evaluación de una futura solicitud.

También permite calcular con mayor precisión la capacidad de pago real. Antes de asumir una nueva obligación financiera, los expertos sugieren revisar cuánto representan las deudas actuales respecto de los ingresos mensuales y evaluar si existe margen suficiente para incorporar un nuevo compromiso sin afectar gastos esenciales.

Cómo prepararse antes de pedir un financiamiento

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar alternativas de crédito, analizar el Costo Anual Total (CAT) y revisar cuidadosamente las condiciones de contratación antes de tomar una decisión. Estas medidas pueden ayudar a identificar opciones más adecuadas para cada situación financiera.

Otro aspecto relevante es evitar solicitar múltiples créditos de manera simultánea. Cuando varias instituciones reciben solicitudes en un periodo corto, pueden interpretar que existe una necesidad urgente de financiamiento, lo que podría influir en la evaluación de riesgo realizada por cada entidad.

Además, mantener un control periódico del historial crediticio permite detectar señales tempranas de sobreendeudamiento. Identificar a tiempo dificultades para cubrir pagos o un uso excesivo del crédito puede ayudar a implementar ajustes antes de que la situación se vuelva más compleja.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.